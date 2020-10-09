Сборная России по футболу тренируется без Джикии и Гилерме
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба сборной.
В тренировке принимают участие 24 человека, среди которых вызванный недавно в команду защитник Максим Беляев.
При этом не занятии не присутствуют вратарь Маринато Гилерме и защитник Георгий Джикия, которые были изолированы от команды в связи с сомпительными результатами тестов на коронавирус.
11 октября Россия сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября — с Венгрией. Оба матча пройдут в Москве.
Ранее сообщалось, что защитник «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России по футболу.