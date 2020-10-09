Сборная России по футболу тренируется без Джикии и Гилерме

Короткая ссылка
Сборная России по футболу проводит восстановительную тренировку на базе в Новогорске после контрольного матча со Швецией.
Сборная России по футболу тренируется без Джикии и Гилерме
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В тренировке принимают участие 24 человека, среди которых вызванный недавно в команду защитник Максим Беляев.

При этом не занятии не присутствуют вратарь Маринато Гилерме и защитник Георгий Джикия, которые были изолированы от команды в связи с сомпительными результатами тестов на коронавирус.

11 октября Россия сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, а 15 октября — с Венгрией. Оба матча пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что защитник «Арсенала» Максим Беляев вызван в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить