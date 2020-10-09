Защитник «Арсенала» Беляев вызван в сборную России по футболу

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Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев присоединился к сборной России по футболу.
Защитник «Арсенала» Беляев вызван в сборную России по футболу
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что игрок уже вместе с остальными футболистами сборной и членами тренерского штаба сдал обязательный тест на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу Лиги наций с Турцией.

До этого тесты на коронавирус защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гилерме показали подозрительные результаты, из-за чего они пропустили контрольную игру со Швецией (1:2).

Матч Россия — Турция пройдёт 15 октября в Москве.

Ранее Анатолий Бышовец объяснил дисбаланс в действиях сборной России в игре со Швецией.

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