Защитник «Арсенала» Беляев вызван в сборную России по футболу

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев присоединился к сборной России по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что игрок уже вместе с остальными футболистами сборной и членами тренерского штаба сдал обязательный тест на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу Лиги наций с Турцией.

До этого тесты на коронавирус защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гилерме показали подозрительные результаты, из-за чего они пропустили контрольную игру со Швецией (1:2).

Матч Россия — Турция пройдёт 15 октября в Москве.

Ранее Анатолий Бышовец объяснил дисбаланс в действиях сборной России в игре со Швецией.