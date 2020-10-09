Бышовец объяснил дисбаланс в действиях сборной России в игре со Швецией
- АГН «Москва»
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По словам специалиста, ротация состава ожидалась заранее.
«Лишь на каких-то совсем больших контрольных матчах перед крупными турнирами надо уже наигрывать основу, а сейчас необходимо было дать шанс резерву, а также позволить отдохнуть ключевым футболистам, поскольку им предстоят два сложных матча Лиги наций. В этой связи имелся определенный дисбаланс в действиях сборной России, который сказался на фоне сильного и организованного соперника. Но о недостатках нашей команды уместно будет говорить только в случае, если они проявятся в играх с Турцией и Венгрией», — цитируют Бышовца «Известия».
Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил удовлетворение игрой сборной России в матче со Швецией.