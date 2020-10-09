Колосков выразил удовлетворение игрой сборной России в матче со Швецией

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал исход игры национальной сборной с командой Швеции.

Гости одержали победу со счётом 2:1. Единственный гол у подопечных Станислава Черчесова провёл Александр Соболев.

«Черчесов посмотрел новые сочетания в команде. На то она и контрольная игра, чтобы у тренеров была возможность разобраться в каждой конкретной ситуации, в частности в забитых или незабитых голах. Через три дня официальный матч с Турцией. Думаю, что выводы будут сделаны правильные», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он также признался, что игра сборной России ему понравилась, несмотря на поражение.

«Футбол — такая штука: вроде бы у тебя полное преимущество, создаёшь момент за моментом, а не получается. Жалко, что проиграли, но игра команды мне понравилась — создавали моменты, держали мяч. Игра есть, как говорят специалисты, а значит, есть куда двигаться», — подытожил Колосков.

Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев назвал очень слабой игру Ильи Кутепова и Фёдора Кудряшова в матче со Швецией.