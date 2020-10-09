Газзаев назвал очень слабой игру Кутепова и Кудряшова в матче со Швецией
- globallookpress.com
- © Joel Marklund
По мнению специалиста, вышедшие на замену россиян не смогли усилить игру.
«Не лучшая игра нашей сборной, особенно мне не понравились средняя линия и центр обороны. Если Вячеслав Караваев и Юрий Жирков достаточно активно действовали в атаке, то два центральных защитника сыграли, на мой взгляд, очень слабо», — приводит слова Газзаева ТАСС.
Связку центральных защитников в этом матче составили Илья Кутепов и Фёдор Кудряшов.
Он также считает, что первая половина первого тайма прошла с преимуществом подопечных Станислава Черчесова, когда Жирков и Антон Миранчук создали хорошие моменты.
«Но затем были произведены многочисленные замены, которые не усилили игру, но зато тренеры дали возможность поиграть многим футболистам в обойме», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Газзаев не считает потерю Маринато Гильерме и Георгия Джикии серьёзной проблемой для сборной России.