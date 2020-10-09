Газзаев назвал очень слабой игру Кутепова и Кудряшова в матче со Швецией

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал поражение команды от Швеции в товарищеском матче (1:2).

По мнению специалиста, вышедшие на замену россиян не смогли усилить игру.

«Не лучшая игра нашей сборной, особенно мне не понравились средняя линия и центр обороны. Если Вячеслав Караваев и Юрий Жирков достаточно активно действовали в атаке, то два центральных защитника сыграли, на мой взгляд, очень слабо», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Связку центральных защитников в этом матче составили Илья Кутепов и Фёдор Кудряшов.

Он также считает, что первая половина первого тайма прошла с преимуществом подопечных Станислава Черчесова, когда Жирков и Антон Миранчук создали хорошие моменты.

«Но затем были произведены многочисленные замены, которые не усилили игру, но зато тренеры дали возможность поиграть многим футболистам в обойме», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Газзаев не считает потерю Маринато Гильерме и Георгия Джикии серьёзной проблемой для сборной России.