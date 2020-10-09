Газзаев назвал очень слабой игру Кутепова и Кудряшова в матче со Швецией

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал поражение команды от Швеции в товарищеском матче (1:2).
Газзаев назвал очень слабой игру Кутепова и Кудряшова в матче со Швецией
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund

По мнению специалиста, вышедшие на замену россиян не смогли усилить игру.

«Не лучшая игра нашей сборной, особенно мне не понравились средняя линия и центр обороны. Если Вячеслав Караваев и Юрий Жирков достаточно активно действовали в атаке, то два центральных защитника сыграли, на мой взгляд, очень слабо», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Связку центральных защитников в этом матче составили Илья Кутепов и Фёдор Кудряшов.

Он также считает, что первая половина первого тайма прошла с преимуществом подопечных Станислава Черчесова, когда Жирков и Антон Миранчук создали хорошие моменты.

«Но затем были произведены многочисленные замены, которые не усилили игру, но зато тренеры дали возможность поиграть многим футболистам в обойме», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Газзаев не считает потерю Маринато Гильерме и Георгия Джикии серьёзной проблемой для сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить