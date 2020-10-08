Газзаев не считает потерю Гилерме и Джикии серьёзной проблемой для сборной России

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о ситуации с голкипером команды Маринато Гилерме и защитником Георгием Джикией, у которых выявлены сомнительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, накануне контрольного матча со сборной Швеции.
Газзаев не считает потерю Гилерме и Джикии серьёзной проблемой для сборной России
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Потерю Гилерме и Джикии не считаю серьёзной, это часть рабочего процесса. Всегда бывают травмы, карточки, всё надо учитывать. Тем игрокам, которые будут играть вместо них, тоже даётся шанс себя проявить и закрепиться в национальной сборной», — приводит слова Газзаева ТАСС.

7 октября пресс-служба сборной России сообщила о сомнительных результатах тестов на коронавирус у Гилерме и Джикии, в связи с чем оба игрока изолированы от команды.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джикия и Гилерме покинули расположение сборной России.

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