Германия сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче

В контрольном поединке сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Турции.

Матч, проходивший на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне, завершился со счётом 3:3.

В составе немецкой сборной забивали Юлиан Дракслер, Флориан Нойхаус и Джан-Лука Вальдшмидт. У гостей отличились Озан Туфан, Эфеджан Караджа и Кенан Караман.

В параллельном матче Хорватия обыграла Швейцарию со счётом 2:1, а Словения одержала победу над Сан-Марино — 4:0.

Ранее сообщалось, что Португалия сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче.