Ошибки Кутепова, дебют и гол Соболева, перекладина Миранчука: как сборная России уступила Швеции в товарищеском матче

Сборная России по футболу уступила Швеции в товарищеском матче, который прошёл в Москве на «ВЭБ Арене». Мячи в составе гостей забили Александер Исак и Маттиас Юханссон. При этом пару грубых ошибок допустил защитник Илья Кутепов, заменивший в основе Георгия Джикию. В концовке гол престижа забил дебютант отечественной национальной команды Александр Соболев.

Переносы матча и потери сборной России из-за коронавируса

Контрольный матч с национальной командой Швеции был призван помочь сборной России подготовиться к важным играм в Лиге наций УЕФА. По иронии судьбы несколько лет назад этот турнир задумывался в том числе для того, чтобы заменить товарищеские встречи. Однако пока что они остаются в международном календаре.

Изначально подопечные Станислава Черчесова должны были сразиться с коллективом Янне Андерссона ещё 28 марта на поле соперника. Но из-за пандемии коронавируса матч перенесли на осень. А уже в сентябре футбольные союзы двух стран решили вместо Стокгольма сыграть в Москве из-за ситуации с COVID-19 в Швеции.

Вмешался COVID-19 и в тренировочные планы хозяев. На днях Георгий Джикия и Маринато Гильерме сдали сомнительные тесты и были изолированы от остальных. Чуть позже оба покинули расположение команды. Защитника в основном составе заменил партнёр по «Спартаку» Илья Кутепов, а место в воротах занял Сослан Джанаев. Позиции на флангах полузащиты заняли самый младший и самый старший игроки нынешнего призыва сборной — Андрей Мостовой и Юрий Жирков. Забавно, что первому было всего семь лет, когда второй дебютировал за главную команду страны: это произошло ещё в феврале 2005 года.

В свою очередь, Андерссон привлёк пять исполнителей из Российской премьер-лиги (РПЛ) плюс Себастьяна Хольмена, ещё недавно выступавшего за «Динамо». Игроки «Краснодара» Кристоффер Олссон, Виктор Классон и Маркус Берг остались в запасе, зато места в «старте» получили Карл Старфельт из «Рубина» и спартаковец Джордан Ларссон. На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Швеции особенно выделил нападающего, заявив, что тот очень сильно прибавил в последнее время и отлично играет в «Спартаке».

Россияне и шведы встретились в девятый раз, если учитывать только период после распада СССР. Предыдущее противостояние команд получилось довольно болезненным для коллектива Черчесова. 20 ноября 2018-го Россия по делу уступила Швеции в гостях (0:2), лишившись шанса выйти в элитный дивизион Лиги наций. Ещё раньше соперники пересекались в финальной стадии чемпионата Европы-2008 и в квалификации к Евро-2016.

Моменты сборной России и необязательный гол шведов

Игру на «ВЭБ Арене» хозяева начали достаточно активно. Они с ходу попытались забрать себе мяч и пошли вперёд большими силами. Россияне могли открывать счёт в самом дебюте встречи, когда Жирков на подборе после углового нанёс мощный удар низом. Однако Карл-Юхан Юнссон проявил чудеса реакции и отразил мяч ногой.

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А на 17-й минуте уже Антон Миранчук прорвался по центру и мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в перекладину и вылетел обратно в поле. Стадион взорвался овациями, а российские игроки попытались использовать некоторое замешательство в рядах соперника и распечатать ворота.

В ответной атаке шведы заставили Джанаева впервые вступить в игру. Следом гости получили право на штрафной с левого фланга и неожиданно открыли счёт. Себастиан Ларссон выполнил навес, и дальше не лучшим образом проявили себя сразу два игрока российской команды, чьё участие в матче изначально не казалось очевидным. Джанаев самонадеянно пошёл на перехват и не добрался до мяча, а Кутепов проиграл верховую дуэль Александеру Исаку. Так, имея игровое преимущество, хозяева позволили шведам выйти вперёд.

Гол не сильно сказался на рисунке игры. Едва ли не чаще всех у россиян на ударной позиции оказывался Вячеслав Караваев. В одном из эпизодов после хлёсткого удара защитника в ближний угол мяч намертво забрал Юнссон. Чуть позже Караваев закручивал в дальний угол, но промахнулся.

Роковой рикошет и спорное падение Соболева в штрафной

После перерыва гости бросили в бой краснодарца Олссона, а Черчесов — спартаковцев Романа Зобнина и дебютанта Александра Соболева, который заменил Артёма Дзюбу. Капитанская повязка от него перешла Фёдору Кудряшову. В начале второго тайма защитник дважды кряду вступил в жёсткий отбор, но избежал наказания от арбитра Халиса Озкахьи. Причём решение судьи зафиксировать нарушение правил у россиянина в первом случае вызвало гнев Черчесова. Специалист посчитал, что Кудряшов действовал чисто. Возможно, претензии адресовались и Мостовому.

Эксперименты продолжились с выходом на поле давно не игравшего в сборной Дениса Черышева, а также Алексея Ионова вместо Марио Фернандеса и Мостового. После замен россияне не сразу наладили командное взаимодействие. Активнее в этом игровом отрезке смотрелись шведы, которые в отличие от первого тайма наладили контроль над мячом.

Россияне не оставляли надежд восстановить паритет. В одном из эпизодов на ударной позиции оказался даже Кутепов. При контакте с оппонентом он упал, но пенальти судья назначать не стал. По-настоящему опасных моментов у игроков в красных майках так и не появлялось. Соболев же был фактически отрезан от партнёров, и если даже получал передачи, сталкивался с жёстким противоборством со стороны оппонентов.

На 72-й минуте положение хозяев стало и вовсе угрожающим. Маттиас Юханссон легко ушёл от Жиркова и пробил низом из-за пределов штрафной. Мяч задел ногу Кудряшова, изменил направление и полетел в недосягаемый для Джанаева угол ворот. Почти тут же сборная России едва не пропустила и третий мяч. Грубую ошибку вблизи штрафной площади допустил Кутепов, но Кудряшов успел исправить ситуацию. Спасать игру Черчесов делегировал Зелимхана Бакаева, а Миранчук отправился отдыхать.

В концовке Соболев совершил «нырок» у вратарской Юнссона. Озкахья мог наказать форварда за симуляцию, но делать этого не стал. Однако уже в добавленное время спартаковец провёл гол престижа, метко пробив головой после подачи корнера. Впрочем, времени на то, чтобы спасти ничью, у команды уже не оставалось. Сборная России потерпела первое поражение с 16 ноября 2019 года, когда уступила Бельгии в Санкт-Петербурге в отборе к Евро-2020.