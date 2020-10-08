«Шанс проявить себя предоставят многим»: Ловчев о ближайших матчах сборной России и экспериментах Черчесова

Тренерский штаб сборной России предоставит многим футболистам шанс проявить себя в ближайших матчах. Такое мнение в интервью RT выразил бронзовый призёр Олимпиады-1972 Евгений Ловчев. В частности, по его словам, дебютировать в национальной команде может нападающий Александр Соболев. Футбольный эксперт также прокомментировал вызов Ильи Кутепова, объяснил, как относится к возможному возвращению в сборную Игоря Акинфеева, и отметил, что не видит проблемы в возможной натурализации Самуэля Жиго.

«Мы долго плевались от игры своей сборной, а сегодня она выглядит достойно»

— В ближайшие семь дней сборную России, помимо матчей Лиги наций с Турцией и Венгрией, ждёт товарищеская игра со Швецией. Имеют ли смысл подобные нагрузки с учётом напряжённого графика на клубном уровне?

— Не вижу в этом ничего страшного, ведь многие сборные проведут по три матча. Во-первых, когда люди приезжают в национальную команду, у них резко меняется психологическое состояние. Вчера они сражались друг с другом, а сегодня встречаются как старые друзья. Да и особых нагрузок в тренировочной работе однозначно не предвидится.

— Стоит ли ожидать от Станислава Черчесова экспериментов хотя бы в контрольной игре?

— Уверен, шанс проявить себя предоставят многим, в том числе тем, кого только начали приглашать. Основных футболистов типа Артёма Дзюбы во встрече со Швецией могут выпустить на тайм, чтобы они вспомнили игровые связи. Мы ведь так долго плевались от игры своей сборной, а сегодня она выглядит достойно.

— То есть появление на поле Александра Соболева и Александра Жирова сюрпризом не станет?

— Насчёт последнего сказать ничего не могу, а вот Соболева, наверное, увидим.

— В сентябре футболисты сборной России смотрелись свежее соперников благодаря тому, что играли с конца июня практически без перерыва. Не складывается ли у вас впечатление, что спустя месяц футболисты отечественных команд начали уставать?

— Если рассматривать выступление в еврокубках, то о каких командах мы ведём речь? «Динамо»? Там и не особенно много футболистов сборной. Просто игра команды была не слишком яркой. Но вместе с тем усталость не помешала бело-голубым одержать победу над «Краснодаром», который продолжает выступление в еврокубках.

Так что многое зависит вовсе не от физики, а от эмоций. В сборной их недостатка точно не предвидится. Люди играют за свою страну. Это совершенно другой калибр. На кону не встреча с «Уфой», а важнейшие матчи Лиги наций. Тут всегда вспыхивает некая любовь к футболу. А главное, трибуны будут заполнены на 30%, что уже немало.

— Не преждевременно ли данное решение УЕФА, учитывая рост положительных тестов на коронавирус в России?

— Все страны уже прошли определённый этап и знают, что нужно делать в сложившейся ситуации. Например, в этом году я был на всех домашних матчах «Спартака». Там стюарды просят людей надевать маски. В конце концов, мы научились управлять данным процессом. Например, на игру красно-белых с «Зенитом» пришло очень много людей, но мы же ничего не слышали о заболевших коронавирусом. Не думаю, что дело дойдёт до приостановки сезона.

«Если Акинфеев захочет вернуться в национальную команду, его нужно брать»

— В преддверии очередных матчей вопросы возникают по всем линиям сборной. В частности, не всегда надёжно действуют голкиперы.

— Начать необходимо с того, что сборной руководит бывший вратарь, который отлично знает, в каком состоянии находятся его подопечные. После ухода Игоря Акинфеева первым номером стал Андрей Лунёв, но потом Черчесов сделал ставку на Маринато Гилерме, и тот играл прилично. А в сентябре место в основе получил Антон Шунин и тоже выглядел надёжно.

Мы смотрим на то, как они играют на клубном уровне, но главный тренер сборной выбирает не по этому принципу. Повторюсь, он видит, в каком состоянии люди приехали на сбор, и выбирает лучшего. А номера один на сегодняшний день в национальной команде нет. Мы привыкли к тому, что им на протяжении многих лет был Акинфеев, а все остальные находились у него за спиной.

— Как относитесь к разговорам о том, что Игорь должен вернуться в сборную?

— Только сам Акинфеев может принять такое решение, соскучившись по команде. Но он же говорил, что столько времени, как сборной, не отдавал даже семье. Однако, если он захочет вернуться, Игоря нужно брать. Конечно, это вратарь хорошего уровня.

— Вы согласны с тем, что Матвей Сафонов давно заслужил хотя бы вызов в сборную?

— Они вместе с Александром Максименко — несомненно, наше будущее. Но сейчас они решают другие важные задачи вместе с молодёжкой. Ничего страшного в этом нет. Их время придёт совсем скоро, уже в следующем отборочном цикле. К слову, сейчас все говорят об ошибках Гилерме, но вспомните, какой курьёзный мяч в прошлом году Сафонов пропустил от «Локомотива». О помарках же Максименко в дерби с ЦСКА сказано уже немало.

Также по теме Нацеленный на успех: как Дзюба движется к званию лучшего бомбардира в истории России Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче девятого тура РПЛ с «Уфой» и поднялся на пятое место в символическом Клубе...

— Имеются проблемы у сборной и в центре обороны. По-вашему, Андрей Семёнов после ошибок, допущенных в сентябрьских матчах с Сербией и Венгрией, сохранит место в составе?

— Назовите человека, который может его заменить. Сейчас вызвали Илью Кутепова, но он провёл в текущем сезоне РПЛ всего два матча. Хотя ситуация с Джикией наверняка почти не оставит выбора Черчесову, но будь Георгий в строю, тренерский штаб не стал бы разбивать его дуэт с Андреем. Всё-таки тренеры смотрят на состояние футболистов и делают выводы. Не бывает так, что человек сыграл хорошо одну встречу — и его сразу включают в основу.

— Вызов Кутепова вас удивил?

— Я часто критиковал Илью за игру в «Спартаке», поскольку из-под него забивалось очень много мячей. Но матч с «Рубином» Кутепов провёл на великолепном уровне, хотя до того долго ждал шанса на скамейке запасных.

— Возвращение в сборную способно помочь футболисту вернуть уверенность в себе?

— Конечно. Тренерский штаб Черчесова отметил его игру и решил таким образом поддержать защитника. Но вовсе не факт, что в ближайших встречах сборной он выйдет на поле. Точно так же поддержали Далера Кузяева, который остался без клуба. Поймите, в России не так много футболистов хотя бы какого-то уровня…Черчесов держит их в уме и демонстрирует, что следит за всеми. Ну а Кутепов очень неплохо играл на домашнем чемпионате мира. Почему нужно ставить на нём крест?

— Как оцените вызов Александра Жирова из немецкого «Зандхаузена»? Тот факт, что в сборную приглашается футболист из Бундеслиги II, свидетельствует о том, что кадровая ситуация в стране становится всё хуже?

— Это говорит только об одном: тренеры смотрят за всеми ребятами. Так в своё время в сборную привлекли Романа Нойштедтера и Константина Рауша. Они ведь не самые выдающиеся исполнители и играли не за самые сильные немецкие команды. Но штаб Черчесова демонстрирует, что готов предоставить шанс каждому, кто имеет право играть за национальную команду. И Станислав Саламович ведёт себя так, как с Кутеповым и Кузяевым, со всеми.

— Но сам вызов Жирова не свидетельствует о том, что с центральными защитниками в стране беда?

— А вспомните, как Фабио Капелло вызвал в сборную 19-летнего Никиту Чернова, который на тот момент не провёл ни одного матча на взрослом уровне. В результате тот даже дебютировал в игре с Австрией. Все думали, откуда взялся этот парень. Проблема с центральными защитниками у нас действительно существует. Семёнов разве выдающийся футболист? Это не Альберт Шестернёв и не Сергей Игнашевич. То же самое можно сказать о Кутепове. Но других-то нет! Вот Черчесов и вызывает Жирова из второго немецкого дивизиона. Но уровень этого турнира выше нашей ФНЛ.

— В СМИ уже даже обсуждали возможную натурализацию Самуэля Жиго. Как к этому относитесь?

— Мы видим, что подобные процессы происходят во всём мире. О чём говорить, если даже такая футбольная страна, как Испания, дала паспорт бразильцу Диего Косте? Сегодня жизнь не разъединяет государства, а объединяет их. Те же Ари с Жоаозиньо получили российское гражданство. Будь они помоложе, сто процентов играли бы за сборную. Да и место Марио Фернандеса в национальной команде мы не обсуждаем.

«В России люди попадают в сборную полуобученными»

— В сентябре в отсутствие Алексея Миранчука роль футболиста, конструирующего игру сборной в атаке, попеременно брали на себя Антон Миранчук и Зелимхан Бакаев. Кто из них смотрится предпочтительнее?

— Всё зависит от того, кто на данный момент будет находиться в лучшем состоянии. Бакаев сейчас играет не очень хорошо. С другой стороны, в матче с Сербией он вышел на поле и заработал решающий пенальти, хотя до вызова в сборную тоже выглядел не лучшим образом. Игра за национальную команду всегда придаёт дополнительные эмоции.

— Вызов в сборную также получил Кузяев, который до сих пор находится без клуба. Разве может он при полном отсутствии игровой практики оставаться в приемлемой форме?

— Сегодня по ходу матчей можно делать по пять рокировок, то есть поменять половину команды. Физическое состояние тут ни при чём. Далер вполне способен провести один тайм. Любой футболист, не тренируясь, свои 45 минут отбегает спокойно.

— То же касается Дениса Черышева, который в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче «Валенсии». Не лучше ли было дать ему решить клубные вопросы, тем более ходят слухи, что он перейдёт в другую команду?

— Черышев — непререкаемый футболист сборной. Он выступает в сильном европейском чемпионате, а это абсолютно другой футбол, гораздо более быстрый. И, приезжая в национальную команду, он становится в ней заметной фигурой. Мячи-то забивает он, а не кто-то другой. Так что ничего страшного тут нет. Выздоровел — прилетай. Пусть Черышев выйдет на поле на тайм, но Денис — хороший, полезный игрок.

— В линию нападения вместо травмированного Фёдора Смолова вызван Николай Комличенко. Заслужил ли форвард «Динамо» такую честь, учитывая, что в текущем сезоне он забил лишь один мяч, а в последней игре с «Краснодаром» и вовсе остался в запасе?

— И здесь опять же приходится говорить о том, что других нападающих у нас нет. Кого вызывать? Фёдор Чалов в ЦСКА сильно сдал. Иван Игнатьев в «Рубине» — тоже. Магомед-Шапи Сулейманов сидит в запасе в «Краснодаре». Кого можно, того и собрали.

— Как считаете, кто будет первым запасным для Артёма Дзюбы, Соболев или Комличенко?

— Не могу сказать. Комличенко в деле уже пробовали, Соболева — пока нет. Как я уже говорил, в матче со Швецией ему могут дать шанс. Но наверняка Дзюба проведёт на поле все игры. Да его не особенно-то подкуёшь. Усталость? Это сборная, и выше неё нет ничего.

— Обсуждая состав сборной, мы приходим к выводу, что практически на всех позициях она испытывает дефицит кадров. С чем это связано?

— Давайте просто посмотрим, откуда родом наши футболисты. Жиров с Соболевым — Барнаул. Фёдор Кудряшов — Иркутская область. Александр Головин — Калтан. Юрий Газинский — Комсомольск-на-Амуре. И далее по списку… Удручает, что игроков для сборной готовят там, а не в Москве и Санкт-Петербурге. И это не укор провинциальным городам, где нет футбола. А в Москве и Питере люди, заимев деньги, перестали готовить игроков.

Вспоминаю, как один из тренеров «Спартака» сказал мне, что Владимир Гранат плохо себя проявляет. В ответ я спросил: «А ты знаешь, откуда он?» Из Улан-Удэ! Назовите ещё хотя бы одного футболиста оттуда. Гранат пробился наверх, выступал за «Спартак» и «Динамо», но школа у него плохая. А хороших, где работали бы выдающиеся в прошлом мастера, там нет. Вот и получается у нас, что люди попадают в команды мастеров и сборную полуобученными.