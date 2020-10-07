Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон за день до товарищеского матча с командой России огласил стартовый состав своей команды, в который попал нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон.
Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

С первых минут в составе шведской команды выйдут: Джонссон, Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон, С. Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема, Д. Ларссон, Исак.

В запасе у Янне Андерссона будут находиться сразу трое игроков «Краснодара» — Кристоффер Олссон, Маркус Берг и Виктор Классен. 

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало — в 19:15 мск.

Ранее сообщалось, что Джикия и Гилерме покинули сборную России.

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