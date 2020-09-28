Нацеленный на успех: как Дзюба движется к званию лучшего бомбардира в истории России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче девятого тура РПЛ с «Уфой» и поднялся на пятое место в символическом Клубе Григория Федотова для отечественных футболистов, забивших более 100 мячей за карьеру. В активе Дзюбы 185 голов, при этом из игроков постсоветского периода его опережают лишь Роман Павлюченко и Александр Кержаков. Сколько мячей осталось 32-летнему форварду до звания лучшего и каковы его перспективы стать самым результативным футболистом в истории страны — в материале RT.

Четвёртый хет-трик в карьере и девять голов в новом сезоне

Начало нынешнего сезона выдалось для капитана сборной России Артёма Дзюбы не самым удачным. После двух мячей, забитых в Суперкубке и матче первого тура с «Ротором», он на время выпал из гонки бомбардиров национального чемпионата, набрав в четырёх матчах лишь один балл за результативность и ни разу не отличившись. Апофеозом неудачного отрезка стал поединок с «Локомотивом», в котором 32-летний нападающий не сумел ни разу пробить по воротам Маринато Гилерме.

Однако после матчей в сборной (где Артём забил дважды в игре с сербами в Лиге наций) сухая серия сменилась ударной. В матчах с «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой» форвард в общей сложности огорчил вратарей соперника пять раз и вернул утраченные позиции в списке лучших голеадоров РПЛ. В матче девятого тура Артём оформил хет-трик, который стал для него четвёртым в карьере и третьим во внутреннем первенстве. При этом для того, чтобы трижды поразить ворота соперника, ему хватило всего четырёх ударов.

«Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и дальше буду стараться выкладываться на полную, что бы ни происходило», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ в активе футболиста значатся уже шесть голов в восьми матчах. В гонке бомбардиров турнира он уступает лишь Кристиану Нобоа из «Рубина», который отличился семь раз, и идёт вровень с одноклубником Сердаром Азмуном.

При этом Дзюба с особой бережливостью относится к созданным моментам. При показателе ожидаемых голов 4,12 в текущем сезоне он умудрился отличиться шесть раз. Например, у того же Азмуна данный показатель составляет 5,28.

Также Артём за игру в РПЛ наносит лишь 2,21 удара. Азмун бьёт по воротам в среднем 2,96 раза за матч. Их ближайшие преследователи среди нападающих Джордже Деспотович, Маркус Берг и Джордан Ларссон (по четыре гола) — 4,44, 3,49 и 2,82. Схожие показатели и у конкурентов Дзюбы за место в сборной России Фёдора Смолова и Александра Соболева (по три гола) — 3,22 и 4,46 соответственно.

80 мячей за «Зенит» и 26 голов за сборную

Хет-трик в матче с «Уфой» также помог Артёму установить несколько важных статистических достижений. Во-первых, он сравнялся с Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров «Зенита» в истории и делит с ним шестое место.

На то, чтобы забить 80 мячей за петербуржцев во всех турнирах, Дзюбе хватило четырёх с половиной лет (если не брать в расчёт аренду в «Арсенал») и 185 матчей. В среднем за игру нападающий поражает чужие ворота 0,4 раза.

Для примера, показатель того же Аршавина (80 голов в 376 матчах) намного ниже — 0,2. У Александра Кержакова, который лидирует в списке лучших бомбардиров клуба со 163 мячами (386 игр), он идентичен и составляет 0,4.

Также по теме Гол Смолова, четвёртый матч Гилерме на ноль и удаление Бистровича: как «Локомотив» обыграл ЦСКА в РПЛ «Локомотив» на выезде с минимальным счётом обыграл ЦСКА в матче девятого тура РПЛ. Единственный мяч в концовке первого тайма забил...

Попутно Дзюба догнал Олега Веретенникова в символическом клубе Григория Федотова, в который входят отечественные футболисты, забившие 100 и более мячей за карьеру. При этом в расчёт идёт и советский период. Теперь Артём со 185 голами во всех турнирах делит в нём пятое место.

Настоящий бомбардирский ход форвард набрал именно после перехода в «Зенит» в 2015-м. За последние пять лет он забил за петербуржцев, «Арсенал» и сборную России 110 мячей, в среднем отличаясь 0,47 раза за игру. Для сравнения: за предыдущие восемь с половиной лет он записал на свой счёт лишь 75 голов.

Никто из топовых российских нападающих — как завершивших карьеру, так и продолжающих выходить на поле — не может похвастать столь приличной средней результативностью. Разумеется, средняя результативность Дзюбы 0,38 гола за матч, наверняка в какой-то момент пойдёт на убыль (если футболист на завершит карьеру на пике), но если он ещё два-три сезона отыграет на нынешнем уровне, то за превосходство над остальными можно будет не беспокоиться.

При этом с возрастом Дзюба не стал реже поражать ворота соперников, даже если брать в расчёт только клубный уровень, поскольку в национальной команде Артём нередко огорчал сильно уступающих в классе оппонентов. Статистика нападающего в последних сезонах выглядит следующим образом: 23 гола, 14, 8 (именно в этом сезоне нападающий был отдан в аренду), 13, 21, 7 голов.

А о возросшем количестве голевых передач высказывались практически все. Так, после матча с «Арсеналом» нападающий вышел на второе место по количеству баллов за результативность в чемпионатах России. В настоящий момент в его активе 204 очка (124 гола + 80 передач). По данному показателю он уступает только Дмитрию Лоськову со 275 очками (120 + 155).

Отставание от Кержакова и серьёзный отрыв от Кокорина и Смолова

Возвращаясь к Клубу Григория Федотова, в нём Дзюба из числа футболистов, начавших карьеру после распада СССР, располагается ниже Романа Павлюченко (187) и Александра Кержакова (226).

Безусловно, Артёму невероятно важно подойти к завершению карьеры самым результативным форвардом в истории России. И если Павлюченко капитан сборной обойдёт в самое ближайшее время, то на преодоление результата Кержакова уйдёт два-три года при условии отсутствия серьёзных травм.

Выше Кержакова располагаются футболисты, забивавшие ещё в советский период: Олег Протасов (245) и Олег Блохин (319). Подняться даже на второе место в клубе Григория Федотова 32-летнему Дзюбе будет сложно. Рекорд Блохина же, кажется, будет побит ещё не скоро. К примеру, Кокорин к 29 годам забил 103 мяча, а Смолов к 30 — 110.

Любопытно, что сам Дзюба нечасто высказывается о своём продвижении в символическом клубе, зато не скрывает желания обойти Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. В настоящий момент в активе Артёма 26 голов в составе национальной команды, тогда как у экс-нападающего «Зенита» — 30.

«Продолжаю настаивать на матчах с Камбоджей, Йеменом, не знаю, кто там ещё. Я даже если 31-й гол туда забью, вообще непринципиально. Если получится обойти, будет круто», — шутил Дзюба.