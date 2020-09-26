«Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счётом 1:1.

«Сочи» забил первым. Уже на 5-й минуте пенальти реализовал Кристиан Нобоа.

На 55-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — с поля был удалён Кирилл Заика, получивший две жёлтые карточки в течение двух минут.

В составе «Краснодара» на 59-й минуте забил Сергей Петров.

По итогам девяти туров «Сочи» занимает четвёртое место, набрав 16 очков. «Краснодар» с 15 очками — пятый.

Ранее сообщалось, что хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна помогли «Зениту» разгромить «Уфу» в матче РПЛ.