Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна помогли «Зениту» разгромить «Уфу» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» хет-трик оформил Артём Дзюба, забивший на 32-й минуте с пенальти, а на 72-й и 88-й минутах — с игры. Дубль в активе Сердара Азмуна, отличившегося на 24-й и 61-й минутах. Ещё один мяч за «Зенит» забил Алексей Сутормин, отличившийся в компенсированное ко второму тайму время.

«Зенит» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым «Спартак» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Уфа» с пятью очками — на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Айртона принёс «Спартаку» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ.