Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна помогли «Зениту» разгромить «Уфу» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Уфой» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна помогли «Зениту» разгромить «Уфу» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» хет-трик оформил Артём Дзюба, забивший на 32-й минуте с пенальти, а на 72-й и 88-й минутах — с игры. Дубль в активе Сердара Азмуна, отличившегося на 24-й и 61-й минутах. Ещё один мяч за «Зенит» забил Алексей Сутормин, отличившийся в компенсированное ко второму тайму время.

«Зенит» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым «Спартак» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Уфа» с пятью очками — на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Айртона принёс «Спартаку» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить