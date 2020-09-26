Дубль Айртона принёс «Спартаку» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» на выезде обыграл «Тамбов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Айртона принёс «Спартаку» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
  • @fcsm_official
  • Pixabay

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Айртон вывел красно-белых вперёд на 75-й минуте, а на 84-й оформил дубль.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско набрали 20 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Тамбов» находится на 13-й позиции с семью очками в активе.

Ранее бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

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