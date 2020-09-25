Кафельников о «Спартаке»: ни о чём серьёзном пока говорить не приходится
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«Учитывая, с кем играл «Спартак» в текущем сезоне, ни о чём серьёзном говорить не приходится. Вышли на дерби с ЦСКА — и там было всё ясно. Посмотрим, как сыграют с «Зенитом», после матча с чемпионом можно будет делать выводы», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Также экс первая ракетка мира особенно выделил в составе красно-белых полузащитника Романа Зобнина и включил его в число пяти футболистов, «соответствующих статусу красно-белых».
Ранее агент футболиста «Наполи» Хюсая рассказал о переговорах со «Спартаком».