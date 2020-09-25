Кафельников о «Спартаке»: ни о чём серьёзном пока говорить не приходится

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Экс первая ракетка мира и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников высказался об игре команды в нынешнем сезоне.
Кафельников о «Спартаке»: ни о чём серьёзном пока говорить не приходится
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Учитывая, с кем играл «Спартак» в текущем сезоне, ни о чём серьёзном говорить не приходится. Вышли на дерби с ЦСКА — и там было всё ясно. Посмотрим, как сыграют с «Зенитом», после матча с чемпионом можно будет делать выводы», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс»

Также экс первая ракетка мира особенно выделил в составе красно-белых полузащитника Романа Зобнина и включил его в число пяти футболистов, «соответствующих статусу красно-белых».

Ранее агент футболиста «Наполи» Хюсая рассказал о переговорах со «Спартаком».

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