Кафельников о «Спартаке»: ни о чём серьёзном пока говорить не приходится

Экс первая ракетка мира и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

«Учитывая, с кем играл «Спартак» в текущем сезоне, ни о чём серьёзном говорить не приходится. Вышли на дерби с ЦСКА — и там было всё ясно. Посмотрим, как сыграют с «Зенитом», после матча с чемпионом можно будет делать выводы», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Также экс первая ракетка мира особенно выделил в составе красно-белых полузащитника Романа Зобнина и включил его в число пяти футболистов, «соответствующих статусу красно-белых».

Ранее агент футболиста «Наполи» Хюсая рассказал о переговорах со «Спартаком».