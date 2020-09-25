Агент футболиста «Наполи» Хюсая рассказал о переговорах со «Спартаком»

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Марио Джуффреди, агент защитника итальянского «Наполи» Эльсеида Хюсая, подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком».
Агент футболиста «Наполи» Хюсая рассказал о переговорах со «Спартаком»
  • Reuters

«Мы общались по поводу продления контракта с «Наполи», но получили запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его. Будет ли «Наполи» удовлетворён таким трансфером? Зависит от вашей точки зрения. Через четыре месяца он может уйти бесплатно. С 1 февраля он может подписать контракт с другим клубом», — цитирует Джуффреди Area Napoli

Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года. В прошлом сезоне он провёл 24 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил €5 млн за футболиста «Наполи».

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