Агент футболиста «Наполи» Хюсая рассказал о переговорах со «Спартаком»

Марио Джуффреди, агент защитника итальянского «Наполи» Эльсеида Хюсая, подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком».

«Мы общались по поводу продления контракта с «Наполи», но получили запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его. Будет ли «Наполи» удовлетворён таким трансфером? Зависит от вашей точки зрения. Через четыре месяца он может уйти бесплатно. С 1 февраля он может подписать контракт с другим клубом», — цитирует Джуффреди Area Napoli.

Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года. В прошлом сезоне он провёл 24 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил €5 млн за футболиста «Наполи».