СМИ: «Спартак» предложил €5 млн за футболиста «Наполи»

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении защитника итальянского «Наполи» Эльсеида Хюсая.

Как сообщает AreaNapoli, красно-белые предлагают неаполитанцам €5 млн за игрока. При этом самому Хюсаю «Спартак» предложил зарплату в размере €2 млн.

Албанец в свою очередь не оставляет надежд остаться в итальянском клубе. На данный момент его агент ведёт переговоры о продлении контракта с «Наполи».

Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года. В прошлом сезоне он провёл 24 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Самуэль Жиго вернулся в общую группу «Спартака».