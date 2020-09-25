СМИ: «Спартак» предложил €5 млн за футболиста «Наполи»
- Reuters
Как сообщает AreaNapoli, красно-белые предлагают неаполитанцам €5 млн за игрока. При этом самому Хюсаю «Спартак» предложил зарплату в размере €2 млн.
Албанец в свою очередь не оставляет надежд остаться в итальянском клубе. На данный момент его агент ведёт переговоры о продлении контракта с «Наполи».
Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года. В прошлом сезоне он провёл 24 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Самуэль Жиго вернулся в общую группу «Спартака».