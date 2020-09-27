Гол Смолова, четвёртый матч Гилерме на ноль и удаление Бистровича: как «Локомотив» обыграл ЦСКА в РПЛ

«Локомотив» на выезде с минимальным счётом обыграл ЦСКА в матче девятого тура РПЛ. Единственный мяч в концовке первого тайма забил нападающий железнодорожников Фёдор Смолов, которому удалось отличиться во второй встрече подряд. А голкипер гостей Маринато Гилерме продлил сухую серию до четырёх игр. При этом армейцы последние полчаса вынуждены были провести в меньшинстве после удаления Кристияна Бистровича.

Отменный ход ЦСКА и кризис «Локомотива»

Сентябрь подарил болельщикам ЦСКА сразу два домашних дерби. Вслед за «Спартаком» (3:1) армейцам предстояло принять «Локомотив», и поклонники красно-синих ждали от своих любимцев только успеха.

Подопечные Виктора Гончаренко в последних матчах набрали отличный ход и одержали три победы подряд в РПЛ с общим счётом 7:1. Это позволило команде до одного очка сократить отставание от лидирующих «Спартака» и «Зенита». Правда, конкуренты в субботу, 26 сентября, одержали победы, следовательно, ЦСКА тоже необходимо было набрать три балла, чтобы не отстать.

«Локомотив», напротив, после ухода Алексея Миранчука и травмы Дмитрия Баринова попал в затяжной кризис. В шести матчах железнодорожники одержали лишь одну победу и скатились в середину турнирной таблицы. В трёх последних встречах красно-зелёные не пропустили ни одного мяча, но набрали лишь пять баллов.

В довершение всех бед Марко Николич в дерби из-за перебора жёлтых карточек не мог рассчитывать на Гжегожа Крыховяка. Таким образом, дуэт в опорной зоне вновь составили молодые Станислав Магкеев и Даниил Куликов.

При этом на левый фланг полузащиты тренерский штаб неожиданно поставил Владислава Игнатьева, который в последние сезоны действовал в обороне. Подобным образом гости надеялись сдержать активного Марио Фернандеса. А вот дуэт нападающих Фёдор Смолов — Эдер тренер разбивать не стал. Зато в запасе остался новичок Франсуа Камано.

В свою очередь, Гончаренко (также из-за дисквалификации) остался без Константина Марадишвили, но его в опорной зоне предсказуемо заменил Кристиян Бистрович. А вот на острие нападения, как и неделю назад, оказался новичок Чидера Эджуке. Фёдор Чалов же остался в запасе.

Бесполезное давление армейцев и нелогичный гол железнодорожников

«Локомотив» с первых минут ожидаемо отдал мяч сопернику, а ЦСКА принялся проводить атаку за атакой. Впрочем, железнодорожники, как и во всех последних матчах, оборонялись предельно надёжно и ничего не позволяли сделать сопернику.

Опасные моменты хозяева всё же создавали. Так, на девятой минуте Константин Кучаев перебросил опрометчиво сыгравшего на выходе Маринато Гилерме, но не попал в створ, да и судья на линии зафиксировал офсайд. Следом Бахтиёр Зайнутдинов ударом с линии штрафной едва не отправил мяч в левый от себя угол, но удача не улыбнулась армейцам и в этом эпизоде.

В целом ЦСКА полностью переигрывал соперника, но практически не имел возможности проникнуть в чужую штрафную. При этом Эджуке чаще находился не в центре нападения, а на левом фланге, и красно-синим ощутимо не хватало чистого форварда. Да и Фернандес, прикрытый на правом фланге Игнатьевым, не так часто подключался к атакам.

Правда, впереди у «Локомотива» не получалось абсолютно ничего. Создавать хоть какие-то моменты у чужих ворот пытался Смолов, который принял на себя большой объём работы и активно прессинговал защитников. А вот Антон Миранчук вовсе выпал из игры.

Однако по истечении получаса ход матча резко изменился. ЦСКА оттянулся к своим воротам, а инициатива перешла к «Локомотиву». При этом Игнатьев поменялся флангами с Миранчуком.

И эта рокировка в результате позволила команде забить в самом конце первого тайма. Начало результативной атаке положил Эдер, который выиграл борьбу за мяч на правом фланге и выполнил прострел в штрафную.

Рикошетом от ноги защитника мяч прилетел к Игнатьеву, который с ходу пробил в дальний угол. Игорь Акинфеев с огромным трудом справился с ударом, но отразил его прямо на Миранчука, который сделал аккуратную скидку на Смолова.

Нападающий во втором матче подряд отметился голом, а Миранчук — результативной передачей. Данный удар в створ стал для «Локомотива» первым в этом дерби. Но ЦСКА в первом тайме ни разу не потревожил Гилерме.

Игра на встречных курсах и самоотверженность гостей

Второй тайм стал полной противоположностью первому. Если до перерыва команды нанесли суммарно только пять ударов, лишь один из которых пришёлся в створ, то после — 13 и девять в створ.

Армейцы вернулись на поле с серьёзным настроем отыграться, однако тут же едва не пропустили второй мяч. После подачи углового Ведран Чорлука с разворота мощно пробил в противоход Акинфееву, но Игорь чудом парировал выстрел, а первыми на подборе оказались партнёры.

Следом отличный момент, чтобы оформить дубль, упустил Смолов. Эдер в очередной раз выиграл борьбу на чужой половине и выполнил передачу на Фёдора, а тот легко обошёл Вадима Карпова и низом пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. ЦСКА спасла штанга.

Однако постепенно армейцы всё же завладели инициативой и начали осаду ворот соперника. Под их давлением поплыл даже опытный Гилерме, который едва не забросил себе мяч между ног в ближний угол после удара Георгия Щенникова. Затем Влашич отметился мощным ударом под перекладину, но вратарь сборной России на этот раз сыграл надёжно.

Возможно, ЦСКА удалось бы дожать «Локомотив», однако на 59-й минуте необязательную вторую жёлтую карточку получил Бистрович. Кристиян в борьбе за мяч опасно сыграл против Игнатьева и был удалён. При этом Гончаренко уже подготовил хорвату замену в лице Чалова.

Данную рокировку на некоторое время пришлось отложить, а Кучаев из атаки переместился в опорную зону. Тем не менее вскоре Фёдор всё же вышел на поле, сменив Зайнутдинова.

В этот момент обе команды начали действовать на встречных курсах. Так, Акинфеев с огромным трудом справился с выстрелом Игнатьева, а следом Смолов после заброса Мурило пробил в перекладину.

В концовке ЦСКА даже в меньшинстве удалось прижать гостей к воротам, а Гончаренко бросил в бой свежих Наира Тикнизяна и Арнора Сигурдссона. Однако футболисты «Локомотива» действовали в высшей степени самоотверженно. Особенно хороши были Мурило и Чорлука, которые приняли на себя с десяток ударов. Огромный объём работы в опорной зоне выполнили Куликов и Макгеев.

Финальный свисток судьи зафиксировал победу «Локомотива», которая стала второй подряд для команды и позволила ей подняться на шестое место. При этом железнодорожники не пропускают в РПЛ на протяжении четырёх встреч подряд.

ЦСКА же прервал победную серию. Отставание армейцев от «Спартака» и «Зенита» теперь составляет четыре очка.