Гол Смолова принёс «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА
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Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Локомотиву» принёс гол Фёдора Смолова, забившего на 45-й минуте с передачи Антона Миранчука.
ЦСКА играл вдесятером с 59-й минуты, когда Кристиян Бистрович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
По итогам девяти туров «Локомотив» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 16 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» победил «Урал» в матче РПЛ.