Гол Смолова принёс «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА

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Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Смолова принёс «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Локомотиву» принёс гол Фёдора Смолова, забившего на 45-й минуте с передачи Антона Миранчука.

ЦСКА играл вдесятером с 59-й минуты, когда Кристиян Бистрович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

По итогам девяти туров «Локомотив» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 16 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» победил «Урал» в матче РПЛ.

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