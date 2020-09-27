«Ахмат» победил «Урал» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ахмату» принесли голы Георгия Мелкадзе, забившего уже на второй минуте, и Бернарда Бериши, реализовавшего пенальти на 57-й минуте.

Ещё один 11-метровый, назначенный на 39-й минуте, не сумел реализовать Владимир Ильин.

С 38-й минуты «Урал» играл вдесятером. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Стефан Страндберг.

По итогам девяти туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Урал» с 10 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что дубль Хасимото помог «Ростову» взять верх над «Арсеналом» в РПЛ.