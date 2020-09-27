Дубль Хасимото помог «Ростову» взять верх над «Арсеналом» в РПЛ

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«Ростов» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Хасимото помог «Ростову» взять верх над «Арсеналом» в РПЛ
  • @kento_hashimoto_18
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Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На девятой минуте хозяев вывел вперёд Эванс Кангва. Через четыре минуты Евгений Чернов восстановил равенство, а в конце тайма дублем в составе «Ростова» отметился Кэнто Хасимото. В компенсированное время туляки сократили отставание усилиями Мохаммеда Кадири, но времени отыграть уже не осталось.

При этом на 66-й минуте жёлто-синие остались в меньшинстве после удаления Данила Глебова.

Таким образом, «Ростов» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с восемью очками в активе располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром» в матче РПЛ (1:1).

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