Дубль Хасимото помог «Ростову» взять верх над «Арсеналом» в РПЛ
- @kento_hashimoto_18
Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На девятой минуте хозяев вывел вперёд Эванс Кангва. Через четыре минуты Евгений Чернов восстановил равенство, а в конце тайма дублем в составе «Ростова» отметился Кэнто Хасимото. В компенсированное время туляки сократили отставание усилиями Мохаммеда Кадири, но времени отыграть уже не осталось.
При этом на 66-й минуте жёлто-синие остались в меньшинстве после удаления Данила Глебова.
Таким образом, «Ростов» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с восемью очками в активе располагается на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром» в матче РПЛ (1:1).