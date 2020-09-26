Противостояние вратарей, ожидание голов от Чалова и ключевая игра Николича: чем интересен матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

В центральном матче восьмого тура РПЛ встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Данная встреча может стать судьбоносной для главного тренера железнодорожников Марко Николича, под руководством которого команда в последних трёх матчах национального первенства одержала лишь одну победу. Важное значение она будет иметь и для нападающего армейцев Фёдора Чалова, который с приходом сильных конкурентов рискует уйти в запас. А Маринато Гилерме в случае неуверенной игры может сократить свои шансы поехать на Евро-2020.

Показательный матч для Черчесова и последний шанс Гилерме

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» вызывает серьёзный интерес сразу по нескольким причинам. Одна из них — противостояние нынешнего и бывшего вратарей сборной России. Игорь Акинфеев являлся практически бессменным «номером один» национальной команды на протяжении более десяти лет, а после домашнего чемпионата мира его место, выиграв конкуренцию у Андрея Лунёва, занял Маринато Гилерме.

Однако две последних встречи сборной в Лиге наций (с Сербией и Венгрией) натурализованный бразилец провёл на скамейке запасных, уступив место в основе Антону Шунину. Но вряд ли Станислав Черчесов после этого поставил на опытном вратаре крест. Напротив, матч с ЦСКА во многом может повлиять на его шансы поехать на чемпионат Европы, учитывая слухи о возможном возвращении в сборную Акинфеева.

В воскресенье Черчесов получит отличную возможность сравнить двух опытных вратарей. И если голкипер ЦСКА регулярно спасает свою команду, то Гилерме периодически допускает результативные ошибки. Правда, в трёх последних матчах РПЛ соперникам поразить его ворота не удалось, но Маринато всё равно совершал помарки. Например, в игре с «Ростовом» он в собственной штрафной выбил мяч прямо на Эльдора Шомуродова, и только нерасторопность узбека помешала ему отличиться.

Если Гилерме будет неуверенно смотреться и в дерби, то его шансы поехать на второй чемпионат Европы в карьере могут сильно сократиться. В таком случае Черчесов лишь укрепится в мысли о необходимости возвращения в сборную Акинфеева.

Показательный матч для Антона Миранчука и тяжёлое испытание для Карпова

Если в обороне «Локомотив» в последних трёх матчах действовал надёжно, позволив соперникам нанести лишь четыре удара в створ своих ворот, то в атаке у команды после ухода Алексея Миранчука возникли серьёзные проблемы. Железнодорожники нанесли лишь девять ударов в створ, шесть из которых — в поединке с аутсайдером «Тамбовом».

Также по теме Засчитанный гол Дзюбы из офсайда и четыре сухих победы московских команд: чем запомнился 8-й тур РПЛ «Зенит» сенсационно потерял очки в матче с «Уралом». При этом Артём Дзюба мог забить единственный мяч петербуржцев из положения вне...

Очевидно, что с уходом Алексея Миранчука команда лишилась главного организатора атак, который не только снабжал нападающих передачами, но и мог отличиться самостоятельно. Взять его роль на себя пытается брат Антон. И игра с «Тамбовом» получилась для него вполне удачной. Антон отдал результативную передачу на Фёдора Смолова и был признан лучшим игроком матча.

Однако куда более показательным будет матч с набравшим отличный ход ЦСКА, в котором Миранчуку проявить себя будет гораздо сложнее. С другой стороны, оборона армейцев далеко не безгрешна. Виктор Гончаренко на протяжении всего предыдущего сезона делал ставку на расстановку с тремя центральными защитниками, но в последних матчах перешёл на игру с двумя. На количество помарок это не повлияло.

Вдобавок, к воскресному дерби не успеет восстановиться Игорь Дивеев, а это значит, что место в центре обороны вновь займёт Вадим Карпов, который регулярно допускает ошибки. И если в матчах с уступающими в классе соперниками юный футболист действует надёжно, то в играх с топ-соперниками зачастую не справляется с давлением. Например, в дерби со «Спартаком» Карпов едва не получил красную карточку и был близок к тому, чтобы сфолить в собственной штрафной на Айртоне.

Ожидание голов от Чалова и надежды болельщиков на Смолова

В воскресенье подопечным Карпова придётся сдерживать одного из сильнейших российских нападающих — Смолова. После возвращения из аренды в «Реале» нападающий забил два мяча, и у болельщиков команды зародилась надежда, что дважды лучший бомбардир РПЛ наконец начнёт реализовывать свой потенциал на все 100%.

Возможно, дополнительной мотивации в игре с ЦСКА футболисту придадут слухи о переходе в «Локомотив» Марио Манджукича. Приезд исполнителя такого уровня, хотя и возрастного, наверняка вынудит Смолова забивать как можно чаще, чтобы не оказаться на скамейке запасных, учитывая наличие Эдера.

В схожей ситуации оказался в ЦСКА Фёдор Чалов. В прошлом сезоне у нападающего молодёжной сборной России в команде не было альтернативы, и он выходил на поле даже тогда, когда не забивал несколько месяцев.

Однако летом армейцы серьёзно усилились, и Чалов больше не является единственным нападающим красно-синих. Конкуренцию за место в основе ему составляют пришедший ещё зимой Илья Шкурин и купленные за немалые деньги Адольфо Гайич с Чидерой Эджуке. В отличие от Смолова, Чалов в текущем сезоне пока отметился лишь результативными передачами, а в последней игре РПЛ впервые оказался в запасе.

В преддверии дерби это должно подстегнуть футболиста, ведь теперь Гончаренко может оставлять его на скамейке без ущерба для команды. Не станет проблемой и лимит на легионеров, поскольку в настоящий момент в заявке ЦСКА находятся восемь иностранцев без учёта белоруса Шкурина. И всех их тренерский штаб может выпустить в стартовом составе.

Взрывной Эджуке и инертный Камано

В последнем матче РПЛ с «Уфой» Чалова в стартовом составе ЦСКА заменил один из приобретённых летом футболистов — Эджуке. Гол в ворота «Спартака» помог Чидере впервые попасть в основу армейцев.

Также по теме Равнение на качество: почему РФС стоит задуматься о сокращении числа команд в РПЛ и ФНЛ «Химки» и «Ротор» ни разу не выиграли в первых восьми турах РПЛ и суммарно заработали лишь пять очков. Поднявшиеся из ФНЛ команды...

Пока нигериец выглядит одним из самых интересных новичков команды. Он техничен и быстр — болельщики неслучайно сравнивают его с Ахмедом Мусой. Правда, молодой футболист зачастую передерживает мяч и злоупотребляет дриблингом. В среднем за матч в составе ЦСКА он шёл в обводку три раза — это лучший показатель в команде. В данном компоненте Эджуке превзошёл даже Николу Влашича (2,8). А по среднему количеству ударов за игру (3) Чидера уступает лишь хорвату (4). При этом почти 90% его передач доходят до адресата (89,6).

Серьёзным плюсом Чидеры является универсальность. Он способен сыграть не только на позиции выдвинутого вперёд форварда, но и на обоих флангах и под нападающим. Мастерство футболиста уже оценили на родине. На неделе он получил первый вызов в сборную Нигерии.

Если новички ЦСКА уже начали приносить команде пользу, то новобранцы «Локомотива» пока продолжают адаптироваться, а некоторые вовсе ещё не выходили на поле. Но купленный у французского «Бордо» за €5,5 млн Франсуа Камано попадает в основу регулярно. Однако, в отличие от Эджуке, гвинеец пока не набрал ни одного балла за результативность и в целом выглядит инородным телом в перестраивающейся на ходу команде.

Если сравнивать Камано с Чидерой как футболистов, зачастую играющих на одной позиции, то Франсуа уступает визави по всем показателям. Он наносит лишь один удар за игру, идёт в обводку 0,2 раза и выполняет в среднем 18 передач с точностью 76,7%. При этом сильными сторонами гвинейца также являются скорость, техника и сильный удар. Но пока проявить себя в «Локо» ему не удаётся.

Николич под угрозой увольнения и отсутствие Крыховяка

Наконец, матч с ЦСКА вполне может стать определяющим для Марко Николича. С одной стороны, «Локомотив» в последних трёх турах РПЛ не пропускал и набрал пять балов. При этом железнодорожники отобрали очки у таких сильных соперников, как «Зенит» и «Ростов».

С другой, вице-чемпион пока даже и близко не демонстрирует современный атакующий футбол, о котором говорило руководство клуба. Так, в матче с «Зенитом» красно-зелёные нанесли всего два удара в створ чужих ворот, а в игре с «Ростовом» — один. Очередная невзрачная игра может пошатнуть позиции серба в команде.

На первый взгляд, вопросов к Николичу быть не может, ведь в «Локомотиве» он столкнулся с уходом целого ряда лидеров. С другой стороны, некоторые решения Марко вызывают вопросы. Например, в игре с «Ростовом» он оставил в запасе Крыховяка и выпустил его на замену лишь ближе к финальному свистку. Мало того, при новом тренере поляк практически перестал набирать баллы за результативность, хотя при Юрии Сёмине забил 12 мячей в 66 матчах. А в матче с ЦСКА Гжегож вовсе не сыграет из-за перебора жёлтых карточек.

В целом серб в «Локомотиве» действует излишне осторожно и не так смело доверяет креативным футболистам, например новичку Лисаковичу и молодому Дмитрию Рыбчинскому. Не исключено, что блёклый футбол в исполнении команды может побудить руководство к принятию кадровых решений, несмотря на скорый старт в Лиге чемпионов.