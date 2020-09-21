Равнение на качество: почему РФС стоит задуматься о сокращении числа команд в РПЛ и ФНЛ

«Химки» и «Ротор» ни разу не выиграли в первых восьми турах РПЛ и суммарно заработали лишь пять очков. Поднявшиеся из ФНЛ команды замыкают турнирную таблицу российского элитного дивизиона и демонстрируют посредственный футбол. Подобное положение дел заставляет вспомнить о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число участников Премьер-лиги до 14 команд. RT рассказывает, почему эта идея имеет право на жизнь и что необходимо сделать для её осуществления.

Неудовлетворительные результаты «Химок» и «Ротора» вновь заставили задуматься о целесообразности увеличения числа участников РПЛ. В течение последнего года подобная идея неоднократно обсуждалась на заседаниях руководителей первенства, но в итоге было принято решение воздержаться от этого. При этом известный комментатор Георгий Черданцев считает, что в настоящее время стоит подумать о сокращении лиги.

«Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично. Такие слабые команды как «Химки» и «Ротор» загоняют уровень лиги под плинтус. «Ротор» ещё и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять», — написал Черданцев на своей странице в социальной сети Twitter.

После восьми туров коллективы замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, заработав в сумме лишь пять очков. При этом ни одна из них пока так и не познала вкуса победы, а «Химки» и вовсе пропустили семь мячей в одном матче от «Краснодара». В составе «Ротора» же была зафиксирована вспышка коронавируса, в связи с чем волгоградцы не смогли принять участие в двух встречах подряд — с тем же «Краснодаром» и «Ростовом». В результате, им было засчитано одно техническое поражение, а в ближайшее время будет вынесено второе. Если ситуация за неделю не изменится, то игра с «Рубином» может стать для новичка последней — согласно регламенту клуб будет снят с чемпионата за три не сыгранных матча.

При этом проблемы не ограничиваются игровыми. Достаточно вспомнить эпопею вокруг выхода «Химок» в РПЛ, которая развивалась на протяжении нескольких месяцев. Клуб долгое время не давал окончательного ответа относительно подъёма в классе, а в качестве причин указывались проблемы с финансированием. Впоследствии бывший наставник Сергей Юран во всеуслышание заявил, что место красно-чёрных в чемпионате России продано, что вызвало огромный ажиотаж в спортивном сообществе. В итоге, решение о выступлении в высшем дивизионе было принято за две с половиной недели до старта первенства. Примечательно, что в подобном ключе говорили и о «Роторе». В начале июля появился слух, что волгоградцы могут отказаться от своего места в элите из-за финансовых трудностей, но в итоге он не подтвердился.

Стоит отметить, что «Химки» и «Ротор» — далеко не первые дебютанты РПЛ, испытывающие серьёзные проблемы как в игровом, так и в финансовом планах. Достаточно вспомнить «Тамбов», который вынужден выступать в других регионах из-за проблем со стадионом. Дело в том, что ремонт домашней арены «Спартак» солидно затянулся, ввиду чего команда продолжает скитаться по объектам чемпионата мира. В прошлом сезоне «волки» успели поиграть в Саранске и Нижнем Новгороде, а в этом вновь вернулись на «Мордовия Арену».

В сезоне-2018/19 бедственное положение влачил «Енисей». Красноярцы хоть и имели собственный стадион, но не обладали достаточными финансовыми возможностями даже для борьбы за сохранение прописки. Как итог, всего 20 очков и последнее, 16-е место. Выше оказался даже терпевший крах «Анжи», с трудом находившийся средства на зарплату игрокам. А до этого были «Тосно» и «СКА-Хабаровск», не продержавшиеся в РПЛ и одного года. При этом ленинградский коллектив и вовсе прекратил существование, пусть напоследок и выиграв Кубок России.

Такие примеры лишь подкрепляют слова Черданцева и свидетельствуют о том, что Российской премьер-лиге необходимо подумать о поиске оптимального числа участников первенства. И если в настоящее время в стране сложно найти даже 16 команд, которые будут обладать серьёзными возможностями, мощным составом и собственным стадионом, то логичнее рассмотреть возможность сокращения до 14 (или даже 12). Примечательно, что подобное предложение владелец «Спартака» Леонид Федун озвучивал ещё в декабре 2017 года.

«На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам», — заявлял Федун «Спорт-Экспрессу».

В целом, сокращение чемпионата выглядит вполне логичным. Таким образом, появится возможность ограничить выход в высший дивизион клубов, не имеющих шансов побороться за высокие места и не располагающих необходимой инфраструктурой, а также увеличить уровень конкуренции. Станет гораздо меньше встреч с заведомыми аутсайдерами, что позволит избежать таких односторонних игр, как «Краснодар» — «Химки».

Что касается формата турнира, то здесь возможны варианты. Можно воспользоваться идеей Федуна и по прошествии двух кругов разделить участников на две равные группы. Лидеры разыграют золотые медали и путёвки в еврокубки, а аутсайдеры определят кандидатов на понижение в классе. Также существует вариант с проведением плей-офф, как в чемпионате Бельгии.

Всё это связано с тем, что первые лица российского футбола уже давно озвучивали мнение о том, что представители РПЛ проводят слишком мало матчей в течение соревновательного года. В конце 2019 года глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказывал мнение, что в отечественном чемпионате необходимо увеличивать не только количество встреч, но и их интенсивность. По его мнению, только в этом случае игроки будут на равных соперничать с иностранными конкурентами. С ним соглашался и президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Общее мнение, что 30 туров — это маловато. Существует несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд или введение плей-офф. Но реформа точно будет: мы увеличим количество матчей», — заявлял Прядкин.

На бумаге всё это кажется предельно логичным. В крупнейших европейских чемпионатах коллективы проводят по 38 матчей, и это не считая национальных кубков, Лиги чемпионов и Лиги Европы. В отличие от большинства российских футболистов, условные англичане, итальянцы и испанцы привыкли работать в подобном режиме и зачастую превосходят коллег в «физике». Компенсировать это возможно лишь поставив отечественных игроков в одинаковые условия и обеспечив их необходимым количеством практики.

Тем не менее, данные преобразования невозможны без изменения регламента не только Российской премьер-лиги, но и Футбольной национальной лиги. Ведь недостаток конкуренции среди 16 клубов кроется не столько в их числе, сколько в низком пороге допуска в высший дивизион страны. Очевидно, что коллектив с бюджетом менее миллиарда рублей не может на равных соперничать не только с грандами, но и середняками РПЛ. А отсутствие собственной арены лишает его возможности зарабатывать на домашних матчах.

Поэтому единственным условием для проведения реформ является пересмотр регламента и увеличение критериев допуска как в высший дивизион, так и во второй по силе. С помощью этого можно будет избежать появления в чемпионате явных аутсайдеров и увеличить как качество футбола, так и уровень интриги. В таком случае, участники ФНЛ не будут значительно уступать в классе оппонентам из РПЛ, а при смене дивизионов будут лишены необходимости заново собирать состав. В России можно довольно часто наблюдать, как дебютанты Премьер-лиги закупаются покинувшими её игроками, при этом забывая о собственных. И дело здесь исключительно в разнице в классе между исполнителями.

В этом плане достаточно обратить внимание на тот же английский Чемпионшип. В нём выступают очень крепкие коллективы, вполне способные навязать борьбу многим представителям АПЛ. Трансферная стоимость состава дебютанта сезона «Фулхэма» составляет €157,25 млн — это 15-й результат в лиге (меньше не только у поднявшихся в лигу «Лидса» и «Вест Бромвича», но также у «Шеффилда» и «Бёрнли»). Представить подобное в РПЛ практически невозможно.

Безусловно, подобные меры могут вызвать общее сокращение числа команд в стране, но по большому счёту это неизбежно. За последние 18 лет количество российских клубов снизилось со 145 до 102, причиной чему в основном стали проблемы с финансированием. Частных команд не становится больше, а областные бюджеты не обладают необходимыми средствами, чтобы выступать в роли спонсоров.

Поэтому один из главных вопросов состоит в том, что для Российского футбольного союза (РФС) первостепенно — количество клубов или их качество. В первом случае сокращение числа участников РПЛ поможет начать двигаться в данном направлении и даст шанс на улучшение ситуации в отечественном спорте. Во втором существует риск увеличения пропасти между грандами и аутсайдерами, а также возникновения команд, обречённых на вымирание из-за отсутствия средств к существованию.