КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Короткая ссылка
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября
  • Pixabay

Как сообщил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого передаёт ТАСС, на запланированном на 22 сентября заседании комитет будет рассматривать вопросы не только по матчам РПЛ, но и по играм Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также Кубка России.

Матч «Ростов» — «Ротор» был запланирован на 19 сентября, но был отменён по решению управления Роспотребнадзора по Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом в команде.

Ранее Валерий Карпин заявил, что отмена матча РПЛ с «Ротором» не пойдёт на пользу «Ростову».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить