КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.

Как сообщил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого передаёт ТАСС, на запланированном на 22 сентября заседании комитет будет рассматривать вопросы не только по матчам РПЛ, но и по играм Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также Кубка России.

Матч «Ростов» — «Ротор» был запланирован на 19 сентября, но был отменён по решению управления Роспотребнадзора по Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом в команде.

Ранее Валерий Карпин заявил, что отмена матча РПЛ с «Ротором» не пойдёт на пользу «Ростову».