Фиаско в Тбилиси: «Динамо» уступило «Локомотиву» во втором раунде квалификации Лиги Европы

Московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» в рамках отборочного турнира Лиги Европы. Встреча в столице Грузии завершилась со счётом 2:1. На голы Ираклия Сихарулидзе и Мамии Гавашелишвили гости ответили точным ударом с пенальти в исполнении Николая Комличенко. Подопечные Кирилла Новикова не смогли преодолеть барьер второго раунда квалификации и завершили выступление в еврокубках.

В серии из двух матчей московское «Динамо» наверняка считалось бы ещё более явным фаворитом в противостоянии с тбилисским «Локомотивом», но изменённый формат квалификации Лиги Европы заметно увеличил шансы на успех грузинского коллектива. Кроме того, железнодорожники играли на своём поле. Этот фактор в условиях пандемии немного потерял ценность, однако всё ещё играет немалую роль.

Несмотря на неудачный результат встречи РПЛ с «Рубином» и плотное расписание, Кирилл Новиков не стал ротировать состав. В старте оказались даже дисквалифицированные в предыдущем матче защитник Сергей Паршивлюк и форвард Николай Комличенко, вместе с которым атакующий квартет составили Максимилиан Филипп, Клинтон Н’Жи и Себастьян Шиманьски. При этом на скамейке остался Даниил Лесовой, лишь десять дней назад перешедший в «Динамо» из тульского «Арсенала».

Начало матча получилось довольно ярким и насыщенным. Уже к пятой минуте команды обменялись опасными моментами. Сначала дальним ударом отметился Шиманьски, а затем грубой ошибкой гостей в обороне чуть было не воспользовался Ираклий Сихарулидзе. Он получил мяч на границе штрафной, но пробил очень неудачно. А спустя две минуты французский арбитр Карим Абед показал первую жёлтую карточку. Предупреждение получил железнодорожник Давид Самуркасов.

На бумаге преимущество «Динамо» казалось колоссальным, что лишь подтверждала 15-кратная разница в трансферной стоимости составов. Авторитетный портал Transfermarkt оценил всех футболистов бело-голубых на сумму в €59,35 млн, а их визави — в €3,83 млн. Однако этого долгое время не было заметно. Возможно, виной тому было неидеальное состояние газона, о чём ещё до начала встречи высказался Новиков. Стоит отметить, что игра проходила не на основном, а на резервном поле стадиона имени Михаила Месхи.

Если в первую четверть часа «Динамо» владело небольшим преимуществом и оказывало давление на соперника, то с течением времени «Локомотив» не только выровнял игру, но и стал атаковать значительно острее. Сначала Дмитрий Скопинцев чуть было не «привёз» пенальти в собственные ворота и заработал жёлтую карточку за жёсткий фол на Торнике Киркитадзе, а затем отличный шанс отличиться имел единственный легионер в составе тбилисцев. Тунисский хавбек Имран Улад Омар метил в левый нижний угол, но промахнулся.

Как оказалось, это произвело на гостей положительный эффект. Динамовцы взвинтили темп и обрушили шквал атак на ворота противника. Голкипер Георгий Мамардашвили неоднократно был близок к тому, чтобы увидеть мяч в сетке собственных ворот, но его спасали самоотверженные действия защитников. В ходе одного эпизода по воротам поочерёдно били Шиманьски, Н’Жи и Фомин, но все попытки были заблокированы.

Гости продолжили наступать и имели не одну возможность выйти вперёд, но до перерыва так и не смогли огорчить вратаря оппонента. При этом не обошлось и без спорных эпизодов. На 33-й минуте Комличенко в очередной раз отважился на дальний удар, а находившийся на границе штрафной Ника Сандахадзе остановил мяч рукой. Арбитр предъявил грузину «горчичник», но ограничился штрафным, хотя имел все основания назначить 11-метровый.

Но уже в концовке тайма Абед вернул должок москвичам и не стал предъявлять вторую жёлтую карточку Скопинцеву. Левый защитник вновь пропустил рывок реактивного Киркитадзе и был вынужден броситься в подкат. Исполнить его чисто снова не удалось, но на этот раз французский рефери простил россиянина. Неудивительно, что Новиков решил перестраховать и заменил Дмитрия в перерыве. Вместо него появился Григорий Морозов.

Но уже девять минут спустя стало ясно, что тактический ход наставника не сработал. Морозов сначала проспал заброс на Киркитадзе, а затем позволил тому не только принять верховую передачу, но и ворваться в штрафную с фланга. Последовал прострел в центр, который беспрепятственно замкнул Сихарулидзе. Немногим позже «Динамо» могло пропустить и второй мяч, но Антон Шунин выручил своих партнёров.

Гости попытались пойти в наступление, но хозяева благоразумно отошли на свою половину поля и стали действовать вторым номером. При этом железнодорожники ухитрялись настолько впечатляюще прессинговать, что буквально выдавливали бело-голубых к центру поля. Новикова не могло устраивать подобное, в связи с чем он в течение девяти минут произвёл две замены. Лесовой занял место Н’Жи, а Сильвестр Игбун — Филиппа. Таким образом, «Динамо» пошло ва-банк, перейдя на схему с двумя центрфорвардами.

Однако и эти преобразования не принесли должного эффекта. Москвичи по-прежнему беззубо смотрелись впереди и ошибались сзади. Одна из таких оплошностей привела ко второму голу тбилисцев и поставила гостей в тяжелейшее положение. Всё тот же Морозов проиграл верховую борьбу, а Теймураз Шония опередил Каборе и прорвался к воротам. Удар у него не получился, но Шунин отбил мяч прямо перед собой и позволил Мамие Гавашелишвили произвести добивание.

«Динамо» попыталось устроить навал, но с огромным трудом создавало моменты у ворот «Локомотива». Первым поводом для оптимизма стал удар головой в исполнении Ивана Ордеца после розыгрыша углового. Украинец оказался расторопнее всех в штрафной, но Мамардашвили чудом среагировал и перевёл мяч в перекладину. Но за минуту до окончания основного времени гости всё же отыграли один гол. Лесовой заставил нарушить на себе правила в штрафной, а Комличенко уверенно реализовал пенальти.

Но на большее бело-голубых не хватило. Подопечные Новикова сбились на длинные забросы в штрафную, но Комличенко и помогавшие ему центральные защитники раз за разом проигрывали верховую борьбу. «Локомотив» уверенно довёл встречу до победы и преградил «Динамо» дорогу в групповой этап Лиги Европы.