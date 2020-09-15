«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по судейству Лапочкина в матче с «Рубином»

Московский футбольный клуб «Динамо» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу решений арбитра Сергея Лапочкина в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Клуб принимает, что арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учётом анализа игры с «Рубином», считаем, что судейская бригада Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко. Ввиду того что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, чётко обозначенный системный характер, «Динамо» просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча», — говорится в заявлении клуба.

Встреча, прошедшая 13 сентября в Москве, завершилась победой «Рубина» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Кварацхелия получил сотрясение и травму носа в матче с «Динамо».