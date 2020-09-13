Футболист «Рубина» Кварацхелия получил сотрясение и травму носа в матче с «Динамо»
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- РИА Новости
«Хвича получил сотрясение, и у него повреждение носа. Какая степень повреждения, сломан ли нос, пока сказать нельзя. Это покажет только снимок. Сотрясение не сильное: он ходит на ногах и всех узнаёт», — приводит слова Слуцкого Sport24.
В конце первого тайма Кварацхелия поучаствовал в столкновении с двумя игроками «Динамо», после чего был заменён. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его унесли на носилках.
Ранее сообщалось, что гол Деспотовича с пенальти помог «Рубину» обыграть «Динамо» в матче РПЛ.