Футболист «Рубина» Кварацхелия получил сотрясение и травму носа в матче с «Динамо»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Хвичи Кварацхелии, из-за повреждения не сумевшего доиграть матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Футболист «Рубина» Кварацхелия получил сотрясение и травму носа в матче с «Динамо»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Хвича получил сотрясение, и у него повреждение носа. Какая степень повреждения, сломан ли нос, пока сказать нельзя. Это покажет только снимок. Сотрясение не сильное: он ходит на ногах и всех узнаёт», — приводит слова Слуцкого Sport24.

В конце первого тайма Кварацхелия поучаствовал в столкновении с двумя игроками «Динамо», после чего был заменён. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его унесли на носилках.

Ранее сообщалось, что гол Деспотовича с пенальти помог «Рубину» обыграть «Динамо» в матче РПЛ.

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