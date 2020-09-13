Мяч Деспотовича с пенальти помог «Рубину» обыграть «Динамо»

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В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» на выезде обыграл московское «Динамо».
Мяч Деспотовича с пенальти помог «Рубину» обыграть «Динамо»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Матч, проходивший на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершился минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Джордже Деспотовича, реализовавшего пенальти в первом тайме. Во второй половине встречи был удалён игрок хозяев Николай Комличенко, получивший две жёлтые карточки за три минуты. У гостей в компенсированное время ко второму тайму был удалён Хван Им Бём.

Благодаря победе «Рубин» набрал 11 очков и догнал «Динамо» в турнирной таблице.

Ранее РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в команде хозяев. 

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