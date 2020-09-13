РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в команде хозяев

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Матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Краснодар», который должен был пройти 13 сентября в Волгограде, не состоится.
РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в команде хозяев
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«По состоянию на 17:45 РПЛ не получила итоги расследования и разрешение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча, встреча седьмого тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

12 сентября в «Роторе» выявили семь случаев заболевания коронавирусом. По итогам повторного тестирования на следующий день количество положительных результатов тестов увеличилось.

Ранее сообщалось, что в «Роторе» были зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом перед матчем с «Краснодаром».

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