СМИ: В «Роторе» зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом перед матчем с «Краснодаром»

В волгоградском «Роторе» обнаружено три новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в клубе ждут решения Российской премьер-лиги по поводу проведения матча седьмого тура чемпионата России с «Краснодаром».

Накануне стало известно о семи случаях заболевания в волгоградской команде. В «Роторе» заявили, что все сдавшие положительный тест были изолированы.

Матч «Ротор» — «Краснодар» должен пройти сегодня, 13 сентября, начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее тренер «Ротора» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.