Арбитра Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на требование «Динамо»
- РИА Новости
«Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама своё окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.
Встреча, прошедшая 13 сентября в Москве, завершилась победой «Рубина» со счётом 1:0.
Ранее стало известно, что «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства Лапочкина в матче с «Рубином».