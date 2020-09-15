Арбитра Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на требование «Динамо»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал обращение московского клуба «Динамо» в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу решений арбитра Сергея Лапочкина в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Арбитра Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на требование «Динамо»
  • РИА Новости

«Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама своё окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

Встреча, прошедшая 13 сентября в Москве, завершилась победой «Рубина» со счётом 1:0.

Ранее стало известно, что «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства Лапочкина в матче с «Рубином».

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