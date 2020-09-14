В «Динамо» признались, что вели переговоры с Кокориным

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что столичный клуб пытался подписать форварда Александра Кокорина, который в летнее трансферное окно перешёл в «Спартак».

«У «Динамо» был разговор с Кокориным. Но Александра сейчас больше интересуют, по-моему, финансы. Ему надо в «Спартаке» себя показать, а какие ещё перспективы? Откуда заграница нарисовалась? Это агенты какие-то придумывают. Нужно играть, стараться, биться. Есть же пример Эдуарда Стрельцова. Тот, извините меня, не один год кантовался. Он отсидел пять лет и три раза подряд становился лучшим футболистом Советского Союза — и выступал за сборную блестяще, кстати. Вот вам пример», — цитирует Степашина «Чемпионат».

Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента, подписав контракт с зарплатой €3 млн в год.

С октября 2018 года по сентябрь 2019 года футболист находился в местах лишения свободы за участие в серии потасовок, в результате одной из которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Ранее сообщалось, что мяч Деспотовича с пенальти помог «Рубину» обыграть «Динамо».