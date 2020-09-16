Новый формат отбора, непростые соперники и проблемы в центре обороны: что ждёт «Динамо» в квалификации Лиги Европы

17 сентября московское «Динамо» в гостях сыграет с тбилисским «Локомотивом» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. В случае успеха подопечные Кирилла Новикова сделают первый шаг на пути к попаданию в групповой этап еврокубка, в котором они не выступали пять лет. Как видоизменился формат отборочного турнира, в каком состоянии коллектив подходит к соревнованиям и кто может достаться в соперники бело-голубым в следующих раундах — в материале RT.

Шанс на возвращение в еврокубки

Последние годы оказались довольно тяжёлыми для московского «Динамо». Столичный клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, вылетел в ФНЛ, вернулся в премьер-лигу, а потом был преимущественно сосредоточен на сохранении прописки в высшем дивизионе страны, из-за чего достаточно давно не выступал на международной арене.

В сезоне-2012/13 бело-голубые дошли до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, но не смогли справиться с немецким «Штутгартом», однако в 2014 году всё же добрались до группового турнира ЛЕ, обыграв израильский «Хапоэль» из Кирьят-Шмоны и кипрскую «Омонию».

То выступление в Лиге Европы стало для «Динамо» одним из самых успешных в российской истории. Подопечные Станислава Черчесова одержали шесть побед в группе E, а в первом раунде плей-офф взяли верх над «Андерлехтом». Остановить российский коллектив смог лишь будущий полуфиналист соревнований «Наполи».

С тех пор эта европейская кампания «Динамо» оставалась последней для клуба. В сезоне-2014/15 бело-голубые заняли четвёртое место в чемпионате России и вновь должны были выступать в Лиге Европы, но в дело вмешался УЕФА. Команда была отстранена от участия в турнире за нарушение финансового фейр-плей. С этого момента и начался тяжелейший период в истории клуба.

Непредсказуемость отбора

На финише минувшего сезона динамовцы завоевали право вновь попробовать свои силы в Лиге Европы, начиная со 2-го квалификационного раунда. Хотя на этот раз бело-голубым будет довольно непросто повторить результат шестилетней давности и пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Причин на это сразу несколько, одна из них заключается в изменении формата квалификации. Пандемия коронавируса оказала серьёзное влияние на проведение соревнований и заставила национальные чемпионаты Европы серьёзно уплотнить расписание. В связи с этим почти не осталось свободных дней для проведения отборочных игр в еврокубках. Тем не менее, обойтись без них было нельзя, поэтому УЕФА произвёл небольшую реформу.

Согласно новому формату, в квалификации Лиги Европы победитель противостояния определяется по итогам одного, а не двух матчей. Это позволяет сократить нагрузку на футболистов, но также способствует неожиданным результатам. Это отлично иллюстрируют результаты 1-го квалификационного раунда, по ходу которого уже вылетели две команды из топ-11. Словенский «Марибор» уступил североирландскому «Колрейну» в серии пенальти, а минское «Динамо» проиграло польскому «Пясту».

Таким образом, московским динамовцам необходимо быть начеку даже с учётом того, что в соперники им достался более чем скромный по европейским меркам коллектив. «Локомотив» из Тбилиси впервые за последние 12 лет оказался в еврокубках и входит в 20 слабейших участников квалификационного раунда на основании клубных коэффициентов УЕФА (1,150). Для сравнения, у москвичей этот показатель составляет 9,109. В этом случае грузинским футболистам остаётся лишь надеяться на помощь родных трибун.

За всю историю коллективы из двух стран лишь трижды встречались в еврокубках — Россию представляло московское «Торпедо». В 1996 году оно уступило тбилисскому «Динамо» в двухматчевом противостоянии в рамках первого раунда Кубка УЕФА, а год спустя взяло верх над «Мерани-91» на групповом этапе Кубка Интертото. Согласно формату турнира, 60 команд были разделены на 12 групп по пять в каждой и по разу играли друг с другом.

Непростые соперники

В последние годы российские команды нечасто добирались до группового этапа Лиги Европы, начиная выступление во втором раунде квалификации. В прошлом году тульский «Арсенал» сходу уступил азербайджанскому «Нефтчи», а ранее «Уфа» хоть и прошла двух оппонентов, но проиграла в раунде плей-офф. Тогда на её пути встал шотландский «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда. Та кампания отняла у коллектива много сил, скомкала подготовку и спровоцировала неудачное выступление в сезоне РПЛ. «Горожане» заняли лишь 14-е место и были вынуждены отстаивать прописку в высшем дивизионе в переходных матчах.

За последние десять лет проделать путь от второго раунда отбора до группового этапа Лиги Европы удалось лишь трём клубам из России. В сезоне-2012/13 это сделал звёздный «Анжи» Сулеймана Керимова с Самуэлем Это’О, Фёдором Смоловым и Мубараком Буссуфой, по очереди расправившийся с «Гонведом», «Витессом» и АЗ. Год спустя его успех повторил «Рубин», а ещё через год — «Краснодар». При этом если казанцам немного повезло со жребием, а самым сильным оппонентом стал норвежский «Мольде», то южане расправились с грозным «Реалом Сосьедад», выиграв по сумме двух матчей 3:1.

Что касается соперников «Динамо», то уже в следующем матче им может грозить встреча с «Гранадой». Правда, для этого испанцам необходимо обыграть албанскую «Теуту». Подопечные Диего Мартинеса стали одним из главных открытий прошлого сезона в Ла Лиге, заняв седьмое место в таблице. Причём некоторое время клуб находился в тройке.

В целом, оценить дальнейшие перспективы «Динамо» пока довольно сложно. Московский клуб узнает своих возможных оппонентов по раунду плей-офф по результатам жеребьёвки, которая состоится 18 сентября. Учитывая довольно низкий рейтинг, подопечным Кирилла Новикова скорее всего предстоит довольно тяжёлое испытание.

Крепкий состав

Тем не менее, не стоит заранее ставить крест на шансах «Динамо» вновь оказаться в основном турнире Лиге Европы. Москвичи обладают солидным подбором футболистов и неплохой скамейкой запасных, что может позволить им не только побороться на международной арене, но и не особо просесть в национальном первенстве. Если той же «Уфе» два года назад приходилось играть фактически одним и тем же составом, то Новиков обладает возможностью производить ротацию.

Особенно впечатляет подбор исполнителей в средней и атакующих линиях. Приобретение Даниила Фомина и Николы Моро добавило глубины в опорной зоне, а с покупкой Даниила Лесового у бело-голубых появился ещё один яркий вингер, способный как совершить прорыв по флангу, так и сместиться в центр и пробить. В этом сезоне экс-полузащитник «Арсенала» уже отметился двумя забитыми мячами.

В нападении у клуба всё ещё более оптимистично. На острие могут сыграть Николай Комличенко и Сильвестр Игбун, Максимилиан Филипп исполнить роль оттянутого форварда, а скоростной Клинтон Н’Жи принести пользу как на краю, так и в центре. И это не считая возвращения из аренды Евгения Маркова. В прошлом сезоне форвард выступал за «Рубин» и отметился пятью голами в 22 встречах. Безусловно, ему будет сложно пробиться в основу, но принести пользу, выходя со скамейки, он вполне способен.

Вопросы вызывает разве что центр обороны. Да, сейчас «Динамо» является одной из трёх самых не пропускающих команд РПЛ (четыре гола в семи матчах), но отчаянно нуждается в усилении на данной позиции. Это стало окончательно ясно после отъезда Тони Шуньича в китайский «Бэйцзин Гоань». Босниец не всегда проходил в состав и появился на поле всего дважды в нынешнем сезоне, но всегда был готов подменить кого-то из пары Роман Евгеньев — Иван Ордец в случае травмы.

Сейчас достойного игрока подмены на эту позицию фактически не осталось. Да, при необходимости Заурбек Плиев может сыграть в центре, но он больше тяготеет к выступлениям на фланге. А перевод на эту позицию одного из опорников — Фомина или Шарля Каборе — похож на экстренную меру. Трансфер кажется единственным выходом из ситуации, благо на данный момент в клубе значится всего семь легионеров.

При этом «Динамо» повезло с календарём. В ближайших турах чемпионата России их ждут не самые сильные оппоненты в лице «Ахмата» и «Химок», что развязывает им руки в плане проведения ротации. Следующим серьёзным соперником станет «Краснодар», игра с которым намечена на 4 октября. С учётом того, что отбор Лиги Европы завершится тремя сутками ранее, это довольно комфортно. Заставляет задуматься разве что форма бело-голубых в последних встречах. Сначала они не смогли справиться с «Уфой» в гостях, а затем и вовсе проиграли «Рубину» на своём поле.