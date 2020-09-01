Стало известно, с кем может сыграть «Динамо» в третьем раунде отбора Лиги Европы

Московский футбольный клуб «Динамо» узнал возможных соперников по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки, которая прошла 1 сентября в Ньоне, определилось, что в случае выхода в третий раунд квалификации российская команда сыграет с победителем противостояния между испанской «Гранадой» и албанской «Теутой».

На втором отборочном этапе «Динамо» встретится с тбилисским «Локомотивом». Матч состоится 17 сентября в Грузии.

Ранее сообщалось, что определены возможные соперники «Ростова» по третьему квалификационному раунду ЛЕ.