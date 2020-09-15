ПАОК обыграл «Бенфику» и стал соперником «Краснодара» в плей-офф квалификации ЛЧ
- Reuters
Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась победой ПАОКа со счётом 2:1.
Счёт в матче открыл защитник «Бенфики» Ян Вертонген, срезавший мяч в свои ворота. Затем лидерство хозяев удвоил Андрия Живкович. Единственный мяч гостей на счету Рафы Силвы.
В раунде плей-офф квалификации ПАОК сыграет с российским «Краснодаром». Первый матч противостояния состоится 22 сентября. Ответная встреча пройдёт в Греции через неделю. Победитель попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее киевское «Динамо» обыграло АЗ и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов.