ПАОК обыграл «Бенфику» и стал соперником «Краснодара» в плей-офф квалификации ЛЧ

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В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» и вышел в раунд плей-офф.
ПАОК обыграл «Бенфику» и стал соперником «Краснодара» в плей-офф квалификации ЛЧ
  • Reuters

Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась победой ПАОКа со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник «Бенфики» Ян Вертонген, срезавший мяч в свои ворота. Затем лидерство хозяев удвоил Андрия Живкович. Единственный мяч гостей на счету Рафы Силвы.

В раунде плей-офф квалификации ПАОК сыграет с российским «Краснодаром». Первый матч противостояния состоится 22 сентября. Ответная встреча пройдёт в Греции через неделю. Победитель попадёт в групповой этап Лиги чемпионов. 

Ранее киевское «Динамо» обыграло АЗ и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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