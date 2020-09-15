Скандал в матче «Динамо» — «Рубин», голы-шедевры Влашича и Дзюбы, отмена игры из-за COVID-19: чем запомнился 7-й тур РПЛ

Главный судья матча между «Динамо» и «Рубином» Сергей Лапочкин показал футболистам три красные карточки. Встреча между «Краснодаром» и «Ротором» была отменена из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. Артём Дзюба забил первый мяч в чемпионате страны более чем за месяц, а красивый гол Николы Влашича принёс ЦСКА победу над «Спартаком» в московском дерби. Чем запомнился седьмой тур РПЛ — в материале RT.

Вторая победа «Тамбова» и риск бойкота

Седьмой тур текущего сезона РПЛ открылся матчем аутсайдеров между «Тамбовом» и «Уфой». Причём ещё за несколько дней до игры существовала вероятность бойкота встречи со стороны подопечных Сергея Первушина из-за долгов перед футболистами.

Однако в итоге тамбовчане вышли на поле и оказались сильнее соперника. Обе команды создали минимум моментов, но хозяева дважды поразили ворота Александра Беленова. В конце первого тайма Алексей Грицаенко оказался расторопнее всех в чужой штрафной на подаче штрафного, а после перерыва вышедший на замену Михаил Костюков переиграл вратаря в ближнем бою. Интересно, что нападающий забил «Уфе» в четвёртом матче подряд.

«Тамбов» же одержал важнейшую победу, которая стала для команды лишь второй в сезоне. А спортивный директор клуба Павел Худяков пообещал, что долги перед игроками будут погашены через две-три недели.

Дубль Бикфалви и удачный дебют Страндберга

Вторую победу в сезоне одержал и «Урал». Екатеринбуржцы дома обыграли «Химки» (3:1) и взяли у подмосковной команды реванш за июльское поражение в полуфинале Кубка России, которое стоило работы Дмитрию Парфёнову.

Главными героями противостояния стали легионеры хозяев Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир. Румынский нападающий оформил дубль и теперь с 31 голом делит шестое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с Владимиром Шишеловым. А марокканский полузащитник отдал две результативные передачи.

Ещё один мяч забил новичок «Урала» Стефан Страндберг, который пополнил команду в начале сентября. В составе «Химок» единственный гол забил Аршак Корян. Для него этот гол стал дебютным в РПЛ.

Вспышка коронавируса в «Роторе» и недовольство Хацкевича

Волгоградский «Ротор» свой матч с «Краснодаром» провести не сумел. За день до игры в клубе заявили об обнаружении коронавируса у семи футболистов команды.

Однако до последнего момента не было известно, состоится ли встреча. Лишь за час до стартового свистка пресс-служба РПЛ уведомила о её отмене. Интересно, что главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич этим фактом остался недоволен.

«Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы повторили тестирование, и у 16 человек, которые готовились к игре, отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?» — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Таким образом, этот матч стал первым в текущем сезоне РПЛ, который был перенесён из-за COVID-19.

Пятый гол 35-летнего Нобоа и шесть сейвов Джанаева

Тем временем «Сочи», который лишь в прошлом сезоне дебютировал в РПЛ, продолжает удивлять болельщиков. В субботу южане на выезде с минимальным счётом обыграли «Ахмат», одержав четвёртую победу в последних пяти матчах, и временно поднялись на первое место в турнирной таблице. Более того, «Сочи» — единственная команда, которая ещё не потерпела поражение в текущем сезоне.

Три очка гостям вновь принёс Кристиан Нобоа. 35-летний эквадорец забил пятый мяч в текущем розыгрыше премьер-лиги и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира. Этот удар в створ стал единственным для «Сочи» за всю игру.

Зато воротам Сослана Джанаева угрожали куда чаще, но голкипер сборной России совершил шесть сейвов и отыграл на ноль третий матч РПЛ подряд.

Возвращение Медведева и травма Кварацхелии

Всего один мяч был забит и в противостоянии «Динамо» и «Рубина», однако эта игра оказалась куда более богатой на события.

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Москвичи поразили чужие ворота уже на 14-й минуте, но гол Николая Комличенко был отменён из-за офсайда. Казанцы же забили единственный мяч в середине первого тайма. Хвича Кварацхелия заработал пенальти, а Джордже Деспотович его реализовал.

Спустя несколько минут грузинский полузащитник покинул поле из-за травмы носа. Повреждение ему нанёс Сергей Паршивлюк. За это нарушение правил защитник получил только жёлтую карточку.

Зато после перерыва два необязательных «горчичника» в течение четырёх минут заработал Комличенко. А в концовке встречи судья Сергей Лапочкин удалил ещё двоих футболистов — корейского хавбека «Рубина» Хван Ин Бёма и Паршивлюка.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого одержали третью победу в последних четырёх матчах РПЛ и поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы. Также в составе казанцев стоит отметить голкипера Никиту Медведева. Обладатель рекордной «сухой» серии в чемпионатах России провёл первый матч в премьер-лиге более чем за три года и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ошибка Максименко и спасения Акинфеева

В центральном матче тура сошлись ЦСКА и «Спартак». Фаворитом дерби многие считали красно-белых, которые подошли к игре в качестве лидера РПЛ. Однако победа в столичном противостоянии второй раз подряд за последние несколько месяцев осталась за армейцами — 3:1.

Выиграть им не помешал даже быстрый гол Эсекьеля Понсе, который заменил в стартовом составе Александра Соболева.

Подопечным Виктора Гончаренко ещё до перерыва удалось отличиться дважды. Сначала Хёрдур Магнуссон сравнял счёт благодаря ошибке Александра Максименко, а затем Никола Влашич вывел ЦСКА вперёд.

Хорват в текущем сезоне РПЛ забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Он набирает баллы за результативность в каждом из сыгранных матчей и по их количеству является лучшим футболистом турнира наряду с Нобоа. Ворота «Спартака» Влашич поразил четвёртый раз в карьере.

Точку в противостоянии поставил новичок армейцев Чидера Эджуке. Нигерийский форвард забил дебютный мяч в составе команды уже во второй игре в футболке красно-синих. Также в составе ЦСКА стоит отметить Игоря Акинфеева, который совершил несколько эффектных сейвов.

Для болельщиков «Спартака» примечательным моментом стал выход на замену Александра Кокорина. Нападающий дебютировал в составе красно-белых на 56-й минуте, но отметился лишь одним неточным ударом.

Дебютный гол Мостового и обращение судьи к VAR

Лидерство по итогам тура вернул себе «Зенит», который дома на классе переиграл «Арсенал» (3:1), несмотря на отсутствие основного центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Уже в первом тайме петербуржцам удалось дважды поразить ворота соперника. Сначала дебютный мяч за клуб забил Андрей Мостовой, а затем Артём Дзюба отметился вторым голом в текущем сезоне РПЛ. Капитану сборной России удалось отличиться в матче первенства страны впервые с 11 августа.

Сразу после перерыва Мостовой сумел оформить дубль, но судья Павел Кукуян отменил взятие ворот из-за офсайда. А вот «Арсеналу» за полчаса до конца матча удалось сократить отставание в счёте до минимума благодаря точному удару Юрия Ковалёва.

Окончательно все вопросы о победителе снял точный выстрел вышедшего на замену Александра Ерохина. Впрочем, Кукуян сначала из-за положения вне игры у Юрия Жиркова не засчитал и этот гол, но после просмотра повтора всё же принял решение в пользу «Зенита».

Один удар «Локомотива» в створ и спорный эпизод с пенальти

А вот «Локомотив» продолжает испытывать серьёзные проблемы. После нулевой ничьей с «Зенитом» железнодорожники с аналогичным счётом завершили выездной матч с «Ростовом». Таким образом, команда продлила безвыигрышную серию в РПЛ до пяти встреч и опустилась на девятое место с отставанием от лидера в семь очков.

При этом за 90 минут подопечные Марко Николича отметились лишь одним ударом в створ ворот соперника, который ещё в начале поединка нанёс Дмитрий Рыбчинский.

Футболисты «Ростова» создали куда больше опасных моментов, но им для того, чтобы вырвать победу, не хватило немного везения. Например, в середине первого тайма судья Владислав Безбородов не стал назначать пенальти за падение в чужой штрафной Алексея Ионова.