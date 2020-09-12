В «Тамбове» пообещали через две-три недели выплатить долги перед футболистами

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после победы над «Уфой» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о долгах в клубе.
В «Тамбове» пообещали через две-три недели выплатить долги перед футболистами
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Эта победа намного важнее, чем над ЦСКА или «Спартаком». Нам надо обыгрывать прямых конкурентов. Бойкот и трудности с зарплатой? У нас очень хороший коллектив. Да, все переживают. Но мы сели, поговорили — всё решили, что надо чуть потерпеть и подождать. Через две-три недели все вопросы будут решены, деньги будут выплачены. Этой победой мы ещё хотим поддержать нашего губернатора на выборах», — цитирует Худякова «Чемпионат».

До этого игроки «Тамбова» написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате. Кроме того, футболисты грозили устроить бойкот и не выйти на матч с «Уфой».

Ранее сообщалось, что «Тамбов» обыграл «Уфу» в матче седьмого тура РПЛ.

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