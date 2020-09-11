Слухи об уходе Влашича и Жиго, травмы Дивеева и Глушенкова: в каком состоянии ЦСКА и «Спартак» подходят к дерби

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, по информации СМИ, вызвал интерес со стороны итальянских грандов Серии А и уже в ближайшее время может стать одноклубником Алексея Миранчука. Между тем Самуэль Жиго по слухам рассматривает возможность перехода в «Лион». При этом форвард Александр Кокорин восстановился после травмы и вернулся в общую группу, а Игорь Дивеев и Максим Глушенков получили повреждения, играя за молодёжную сборную России, и рискуют пропустить встречу седьмого тура РПЛ. Какие события предшествуют московскому дерби — в материале RT.

Возможные уходы Влашича и Жиго

В преддверии дерби ЦСКА — «Спартак» широко обсуждался возможный отъезд лидеров обоих клубов заграницу. В случае с ЦСКА речь шла о лидере коллектива Николе Влашиче. По слухам, хорватом заинтересовались в Италии, где его трансфер готовы осуществить «Интер» и «Аталанта». Таким образом, хавбек совсем скоро может стать одноклубником Алексея Миранчука, недавно переехавшего в Бергамо.

На данный момент существует информация, что ЦСКА не готов отпустить Влашича менее, чем за €35 млн. По крайней мере, такую сумму хорватским СМИ называл его отец Йошко Влашич. Судя по всему, итальянские клубы осведомлены о требованиях армейцев, но хотят поторговаться. Тот же «Интер», если верить слухам, намерен отдать за игрока не более €25 млн.

Также появилась информация, что аналогичную сумму за хавбека предлагал «Зенит». Как сообщил «Спорт-Экспресс», действующий чемпион России действительно был всерьёз заинтересован в приглашении Влашича и был готов платить ему €4,5 млн в год. Тем не менее руководство ЦСКА отклонило предложение сине-бело-голубых и уговорило футболиста остаться в команде. При этом в стане петербуржцев опровергли подобные слухи и заверили, что не обращались к москвичам по данному вопросу.

Что касается «Спартака», то клуб рискует остаться без основного защитника. Ещё летом активно ходили слухи о возможном отъезде Самуэля Жиго на родину, и осенью они не потеряли актуальности. В услугах французского защитника заинтересован «Лион», при этом он сам якобы не прочь сменить прописку. Если верить СМИ, то причина — желание больше времени проводить с дочерью.

Сообщалось, что «Спартак» не готов расставаться с футболистом менее, чем за €15 млн. По нынешним меркам эту сумму нельзя назвать заоблачной, но пока «Лион» не готов заплатить и такие деньги. Решение не возобновлять розыгрыш Лиги 1 сильно ударило по «ткачам», оставшимся без еврокубков и, как следствие, солидных выплат. В связи с этим переход Жиго возможен только в том случае, если семикратный чемпион Франции сможет выгодно продать кого-либо из действующих игроков.

В то же время, комментируя слухи о потенциальном трансфере, генеральный директор Шамиль Газизов подчеркнул, что «Спартак» заинтересован в игроке и не готов расстаться с ним ни за какие деньги.

Выздоровление Кокорина и интерес со стороны «Ромы»

Продолжает развиваться ситуация вокруг Александра Кокорина. Летом бывший форвард сборной России подписал контракт со «Спартаком» и стал самым обсуждаемым футболистом РПЛ. Многие восприняли это приглашение как подтверждение слов Газизова о «брошенной перчатке «Зениту» и принялись ждать дебюта, но впоследствии ажиотаж заметно спал. Игрок пропустил стартовую часть сезона из-за травмы и пока не провёл ни одной встречи за красно-белых.

На данный момент неизвестно, стоит ли ждать его появления на поле в матче с ЦСКА. Судя по заявлениям пресс-службы, Кокорин залечил повреждение и вернулся в общую группу. Впрочем, подобные заявления звучали и раньше, но впоследствии дебют переносился. Тем удивительнее, что полное отсутствие игровой практики в нынешнем первенстве, по информации СМИ, не мешает Александру оставаться одной из трансферных целей итальянских грандов. Так, на протяжении последних дней активно муссируются слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Роме».

Примечательно, что об интересе к Кокорину написали не только локальные итальянские журналисты, но и Sky Sport Italia. Там заявили, что в контракте Александра со «Спартаком» якобы прописана сумма отступных — €6 млн.

Впоследствии журналисты сообщили, что такая опция выкупа распространяется только на переходы в иностранные клубы. При этом ранее Газизов отмечал, что клуб действительно готов рассмотреть вариант продажи Кокорина.

«Если будет сделано официальное предложение, тогда мы будем это вместе обсуждать», — цитирует «Чемпионат» генерального директора «Спартака».

Травмы Дивеева и Глушенкова, возвращение Понсе

Стоит отметить, что даже в случае выздоровления Кокорину будет очень непросто сходу пробиться не только в основу, но и в заявку «Спартака». Александр Соболев и Джордан Ларссон демонстрируют выдающийся футбол по российским меркам и находятся в числе лидеров по количеству забитых мячей.

Тем не менее не стоит ставить крест на перспективах Кокорина оказаться в заявке на дерби с ЦСКА. Эсекьель Понсе получил мышечную травму в матче четвёртого тура с «Локомотивом» и до сих пор не восстановился.

Нападающий Максим Глушенков получил травму колена в матче квалификационного турнира молодёжного чемпионата Европы с Польшей и рискует пропустить несколько встреч.

При этом ЦСКА подходит к дерби с гораздо более серьёзными потерями. Да, совсем недавно команду пополнили сразу трое новобранцев, но один из них уже успел оказаться в лазарете. Речь идёт о центральном защитнике Бруно Фуксе, чей трансфер из «Интернасьоналя» оценивается в €8 млн. Бразилец появился на поле на 78-й минуте встречи с «Ахматом» и получил повреждение мягких тканей бедра. Как рассказал наставник армейцев Виктор Гончаренко, травма оказалась достаточно серьёзной.

С учётом потерь Кирилла Набабкина и Игоря Дивеева, Гончаренко может столкнуться с серьёзными проблемами при формировании оборонительной линии. Первый из них получил разрыв передней крестообразной связки в игре с «Зенитом», а второй — повредил бедро, находясь в расположении «молодёжки».

Также не стоит ждать появления в составе Алана Дзагоева, а хорошей новостью можно назвать разве что возвращение Ильзата Ахметова в общую группу. В июне полузащитник перенёс операцию на плече и с тех пор проходил курс восстановления.

Назначение Карасёва и недопуск фанатов «Спартака»

В нынешнем сезоне судейство является одной из самых обсуждаемых тем в российском футболе, в связи с чем к кандидатуре главного арбитра дерби было приковано особое внимание. В итоге на матч был назначен Сергей Карасёв, имевший возможность работать на домашнем чемпионате мира 2018 года. В «Спартаке» сходу выразили удовлетворение решением руководства лиги и высоко оценили квалификацию рефери.

«Это будет дерби. Как всё пройдёт, увидим уже 13-го числа. И мы, и ЦСКА надеемся, что всё пройдёт хорошо. Уверен, квалификации Карасёва хватит, чтобы хорошо отработать встречу», — сказал Газизов.

Если верить статистике, то «Спартак» вряд ли должен быть разочарован выбором судьи. За всю карьеру Карасёв работал на 17 матчах с участием команды, в которых она девять раз взяла верх, пять раз сыграла вничью и лишь трижды уступила. При этом арбитр четырежды обслуживал дерби и ни разу не зафиксировал поражение красно-белых. Трижды соперники поделили очки, а однажды победил «Спартак».

ЦСКА же не может похвастаться столь уверенными выступлениями при Карасёве. В последних десяти матчах армейцы выиграли лишь однажды, уступив шесть раз. Всего же арбитр 22 раза обслуживал встречи с участием красно-синих и лишь пять раз стал свидетелем их успеха.

Подспорьем для хозяев может стать разве что отсутствие на трибунах фанатов гостей. Как стало известно, ЦСКА решил ограничить доступ на трибуны болельщиков в атрибутике оппонента, что вызвало серьёзный резонанс в спортивном сообществе. Правда, впоследствии в клубе пересмотрели своё решение и выделили 15 билетов для поклонников «Спартака» с ограниченными возможностями.

«Спартак» обратился с просьбой выделить билеты для 15 болельщиков, которые являются инвалидами I и II группы, а также их сопровождающих. Мы пошли им навстречу, предоставив билеты на предстоящий матч», — заявил Sport24 директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов.