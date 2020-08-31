Эмоциональное прощание, недоумение Сёмина и одобрение Черчесова: «Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука

«Локомотив» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Информация об этом появилась на официальном сайте железнодорожников. Сам 24-летний полузащитник эмоционально простился с болельщиками и заявил, что отправляется за мечтой. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что его подопечный будет выступать в одной из сильнейших лиг Европы, а бывший наставник красно-зелёных Юрий Сёмин раскритиковал руководство клуба за низкую сумму трансфера (€14 млн) и решение продать одного из ведущих игроков на старте сезона.

«Настало время пойти за мечтой»

О переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» стало известно сразу после окончания матча 6-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Ещё по ходу встречи болельщики железнодорожников устроили присутствующему на трибунах травмированному футболисту овацию, а сам он с трудом сдержал слёзы.

А вскоре на официальном сайте клуба появилось сообщение, что «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о трансфере 24-летнего игрока. Алексею осталось лишь пройти медобследование. После финального свистка Миранчук обратился к фанатам.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива». Здесь, вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли всё. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что находились рядом и в сложные, и в лёгкие моменты», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

«Настало время пойти за мечтой. Я знаю, вы будете переживать за меня, а я — за вас. Я не прощаюсь. Ещё увидимся. Вперёд, «Локо», — добавил хавбек.

О сумме трансфера в «Локомотиве» пока официально не сообщили, однако по информации авторитетного портала Transfermarkt, она составила €14,5 млн. Согласиться на такое предложение железнодорожников вынудил истекающий летом следующего года контракт с игроком. В данной ситуации время работало против красно-зелёных, и каждый месяц промедления стоил бы им потерянных денег, поскольку вскоре Миранчук мог стать свободным агентом.

Также отечественные СМИ сообщили, что стороны достигли соглашения буквально по ходу матча с «Зенитом». Якобы, бергамаски прислали письмо, в котором подтвердили согласие на все условия железнодорожников. Возможно, именно с этим обстоятельством связана эмоциональная реакция Алексея.

Председатель совета директоров «Локомотива» Станислав Мещеряков заявил, что переход Миранчука в «Аталанту» важен не только для красно-зелёных, но и для всей страны.

«Если всё будет подписано, мы будем болеть за Лёшу, чтобы у него получилось. Это важно не только для нас и игрока, но и для страны. Возможно, наши футболисты будут стоить дороже. Сумма в €14 млн? Наверное, пресса лучше знает. Не хочу пока комментировать», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В свою очередь, бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал руководство клуба за слишком скромную, по его мнению, сумму трансфера.

«Если Александр Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму — 30 миллионов, — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей», — заявил специалист.

Вместе с тем тренер пожелал бывшему подопечному удачи и поздравил «Аталанту» с хорошим приобретением.

«Они за минимальное количество денег купили отличного игрока. От Миранчука многое зависит, он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов. Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Там они представляют страну, лигу, а у нас всё наоборот. Отпускают лучших», — добавил Сёмин.

При этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов также порадовался переходу Миранчука в одну из сильнейших итальянских команд последних лет.

«Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причём в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил перед собой цель — попробовать свои силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаётся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи», — признался Черчесов.

Переход в одну из самых ярких команд Европы и замена Иличичу

Переход Миранчука в «Аталанту» российские болельщики могут воспринимать с оптимизмом, ведь бергамаски — одна из самых зрелищных команд Европы. Ещё пять лет назад чёрно-синие боролись за выживание в Серии А, но с приходом тренера Джан Пьеро Гасперини в июне 2016-го добились серьёзного прогресса.

Под его руководством клуб дважды финишировал третьим в национальном первенстве и дебютировал в Лиге чемпионов. Первое выступление в главном еврокубке получилось сверхуспешным. «Аталанта» едва не пробилась в полуфинал турнира, но в концовке матча с ПСЖ пропустила два мяча и завершила выступление.

При этом бергамаски показывают яркий атакующий футбол. В прошлом сезоне подопечные Гасперини забили 116 мячей во всех турнирах и вошли в число самых результативных клубов среди топ-5 лиг Европы, а в Серии А и вовсе опередили всех конкурентов. На счету «Аталанты» 98 голов, а в активе ближайшего преследователя(«Интера») — на 17 меньше.

В большинстве матчей «Аталанта» действует по схеме 3-4-1-2 или 3-4-2-1, в которой под одним нападающим (Луис Мурьель или Дуван Сапата) располагаются два инсайда. Место одного из них закреплено за капитаном Алехандро Гомесом. В завершившемся розыгрыше чемпионата Италии он с 16 голевыми передачами стал лучшим ассистентом турнира. Однако в феврале аргентинцу исполнилось 32 года и уже в ближайшем будущем ему может потребоваться смена.

В прошедшем сезоне пару ему чаще всего составлял экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. В России у хорвата не получилось раскрыться в полной мере, зато в «Аталанте» он получил место в стартовом составе и во всех турнирах набрал 19 баллов за результативность (12 голов + 7 передач). Однако Миранчук вполне способен навязать ему конкуренцию, как это уже делает украинец Руслан Малиновский.

Но если верить итальянским СМИ, Алексея взяли на замену Йосипу Иличичу. До начала пандемии коронавируса 32-летний словенец проводил великолепный сезон. Он забил 15 мячей в Серии А, а в Лиге чемпионов оформил покер в матче с «Валенсией». Однако карантин плохо сказался на футболисте.

Сообщается, что психотерапевт диагностировал у него обсессивно-компульсивное расстройство, зачатки шизофрении и биполярного расстройства. При этом проблему могло обострить также потрясение, вызванное ситуацией вокруг супруги футболиста, которую он якобы застал с другим мужчиной. В результате, после возобновления сезона Иличич принял участие лишь в пяти матчах команды и уехал восстанавливать пошатнувшееся психическое здоровье на родину. Отмечается, что Йосип может даже завершить карьеру.

«Лучший легионер из России в итальянском футболе»

К грядущему приезду Миранчука итальянские журналисты в основном отнеслись положительно. Например, газета Il Corriere dello Sport назвала Алексея «лучшим легионером» из России в истории итальянского футбола. В данном рейтинге 24-летний полузащитник опередил даже Игоря Шалимова и Игоря Колыванова.

А La Gazzetta dello Sport сравнила футболиста сборной России как раз с Иличичем и ещё одним потенциальным новичком «Аталанты» французом Флорьяном Товеном.

«О Миранчуке говорили, что он станет заменой Иличичу. На данный момент выбран игрок, максимально близкий по характеристикам к словенцу. В схеме «Аталанты» 3-4-2-1 (или 3-4-1-2) он может исполнить роль левого нападающего или чистого атакующего полузащитника», — пишет издание.

В свою очередь, Tuttosport порассуждал, сколько Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Аталанте».

«Клуб должен заключить с россиянином пятилетний контракт с окладом около €1,8—2 млн за сезон. Теперь кажется очевидным, что «Аталанта» сделала свой выбор: подкрепление, которое Гасперини ожидает в атакующую линию — это Алексей Миранчук», — сообщает издание.