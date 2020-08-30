Незасчитанные мячи Рыбчинского и Дзюбы и ни одного удара чемпиона в створ: «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ. Команды так и не сумели поразить ворота друг друга. При этом судья Владимир Москалёв отменил сразу два гола. В начале игры из-за спорного офсайда был не засчитан мяч Дмитрия Рыбчинского, а во втором — Артёма Дзюбы. При этом петербуржцы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника и позволили «Спартаку» остаться на первом месте в турнирной таблице.

Вторая встреча команд за 23 дня и кадровые проблемы

В воскресенье действующий чемпион страны «Зенит» и серебряный призёр прошлого розыгрыша РПЛ «Локомотив» встретились во второй раз за 23 дня.

В начале августа команды открыли новый сезон матчем за Суперкубок России. Победу в нём одержали петербуржцы, добавившие в клубный музей очередной трофей.

Удался подопечным Сергея Семака и старт первенства страны. Они выиграли четыре матча подряд и уверенно возглавили турнирную таблицу. Однако в прошлом туре последовало неожиданное поражение на выезде от «Динамо», которое стало для сине-бело-голубых первым в Премьер-лиге за 333 дня. Осечкой конкурента в субботу воспользовался «Спартак», который обыграл «Арсенал» и сместил «Зенит» с первого места.

«Локомотив» же, набрав шесть очков из шести возможных в первых двух турах, в последующих трёх встречах взял лишь один балл. Неудачным выступление железнодорожников было в том числе из-за травм игроков. Так, в матче с «Ахматом» несколько дней назад не сумели принять участие из-за проблем со здоровьем Дмитрий Баринов с Алексеем Миранчуком. Последний в случае успешного прохождения медосмотра перейдёт в итальянскую «Аталанту».

Мало того, в игре с грозненцами из-за повреждения в перерыве пришлось менять капитана Ведрана Чорлуку. К счастью для болельщиков красно-зелёных, к поединку с «Зенитом» хорват успел восстановиться.

А вот другой ключевой исполнитель команды — Гжегож Крыховяк — в заявку не попал из-за воспаления икроножной мышцы. Таким образом, Марко Николичу пришлось выпускать в опорную зону пару молодых воспитанников клубной академии — 21-летнего Станислава Макгеева и 22-летнего Даниила Куликова.

В нападении же тренерский штаб хозяев на этот раз решил сделать ставку на Фёдора Смолова, а не Эдера. С флангов российского форварда поддерживали Франсуа Камано с Дмитрием Рыбчинским.

Не обошёлся без потерь и «Зенит». В матче с «Динамо» травму колена получил Себастьян Дриусси, а Вильмар Барриос получил красную карточку. В результате в опорную зону Семак ожидаемо переместил Дугласа дос Сантоса, а левый фланг обороны отдал на откуп опытнейшему Юрию Жиркову. Наконец, аргентинца в стартовом составе заменил получивший вызов в сборную России Андрей Мостовой.

Неопасное преимущество «Зенита» и спорное решение судьи

Несмотря на кадровые проблемы, инициативой на первых минутах завладели хозяева. Они забрали мяч под свой контроль и провели несколько перспективных атак.

Венцом этого отрезка стал незасчитанный гол Рыбчинского. Получив передачу от Смолова в правом углу штрафной, Дмитрий нанёс мощный удар точно в ближнюю девятку. Михаил Кержаков на выстрел оппонента среагировать не сумел.

Однако судья Владимир Москалёв, посоветовавшись с помощниками на VAR, принял решение не засчитывать гол из-за микроскопического офсайда у Рыбчинского.

«Зенит» же постепенно изменил ход встречи и перевёл игру на половину поля оппонента. Но быстро стало понятно, что у гостей возникают серьёзные сложности с проникновением в чужую штрафную. Обескровленный «Локомотив» оборонялся дисциплинированно и практически не оставлял свободных зон. В центре обороны Мурило с Чорлукой не позволяли разбежаться Артёму Дзюбе и Сердару Азмуну.

В результате капитан сборной России был вынужден уходить на фланги, чтобы там продавливать менее мощных Владислава Игнатьева с Мацеем Рыбусем. Не слишком заметен был и Малком.

Но всё, что удалось создать действующему чемпиону у ворот Маринато Гилерме в первом тайме, — два неопасных удара. Петербуржцы даже ни разу не сумели пробить в створ.

«Локомотиву» подобное удалось, если не считать незасчитанный гол Рыбчинского, только однажды. В середине тайма Смолов убежал в чужую штрафную после длинной передачи Чорлуки, раскачал Деяна Ловрена и пробил в ближний угол. Кержаков без труда забрал мяч.

В остальном контратаки у железнодорожников практически не проходили, и гости владели мячом 62% игрового времени, но без обострения ситуации. Складывалось впечатление, что первый гол в данной встрече с большой долей вероятности станет последним.

Умные замены от Николича и опасные подходы хозяев

Вторая половина встречи получилась более богатой на события, чем первая. Не успели футболисты вернуться на поле, как Дзюба после скидки Вячеслава Караваева с близкой дистанции отправил мяч в сетку.

Впрочем, судья ожидаемо отменил взятие ворот, поскольку и Караваев, и Азмун в данном эпизоде подыграли себе руками. Таким образом, рефери в этом поединке не засчитал сразу два гола.

«Локомотив» ответил смещением Камано с левого фланга в центр и не самым сильным и точным ударом в ближний угол.

А на 66-й минуте Николич выполнил двойную замену. Он убрал с поля подуставших Смолова с Камано и полностью освежил линию атаки, выпустив Виталия Лисаковича с Эдером.

Рокировка помогла хозяевам на несколько минут завладеть инициативой и создать у ворот Кержакова пару опасных моментов. Так, Миранчук из пределов штрафной едва низом не попал в дальний угол, а Эдер головой пробил выше.

Семак вскоре ответил визави своими заменами. Наставник «Зенита» решил увеличить давление на правый фланг обороны соперника, который занимал возрастной Игнатьев. В линию полузащиты вышел Эмилиано Ригони, а под ним расположился Данил Круговой. При этом Мостовой составил пару в атаке Дзюбе вместо отправившегося отдыхать Азмуна.

Однако извлечь особые дивиденды из данных перестановок гостям не удалось. Скорее железнодорожники в концовке могли вырвать победу. Например, Лисаковичу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Миранчука. В целом белорус, как и в игре с «Ахматом», оставил у болельщиков очень приятное впечатление.

Семак на 86-й минуте произвёл ещё одну двойную замену и бросил в бой Александра Ерохина с Алексеем Суторминым, но это не помогло «Зениту» вырвать победу. Мало того, петербуржцы за 90 минут так и не сумели нанести выстрел в створ ворот Гилерме, а во втором тайме обошлись одним ударом.

Таким образом, петербуржцы потеряли очки во втором матче РПЛ подряд и позволили «Спартаку» остаться на первом месте. «Локомотив» же прервал серию из двух поражений кряду в национальном первенстве, но не может победить со второго тура.