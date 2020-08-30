Объяснимый парадокс: почему лидерство «Спартака» в РПЛ не должно вводить в заблуждение

Волевая победа над «Арсеналом» позволила «Спартаку» минимум на сутки единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата России по футболу. С учётом окончания прошлого сезона команда Доменико Тедеско не проигрывает уже восемь встреч и является одной из самых атакующих в лиге, что подтверждают как процент владения мячом, так и количество ожидаемых голов. Однако силу москвичей необходимо оценивать с учётом не самого сложного календаря и кадровых проблем соперников.

В шестом туре Российской премьер-лиги «Спартак» на своём поле победил тульский «Арсенал» и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. Москвичи набрали 14 очков и на два балла обошли действующих чемпионов. Для подопечных Доменико Тедеско этот успех стал третьим подряд и позволил им продлить беспроигрышную серию, которая продолжается уже восемь матчей, с учётом прошлого сезона. Тем не менее, по итогам последней встречи у фанатов красно-белых были поводы не только для радости, но и для опасений.

Да, «Спартак» взял верх над «Арсеналом» со счётом 2:1, но эта встреча стала для него одной из худших в сезоне. Хозяева достаточно часто ошибались в середине поля, а во втором тайме и вовсе смотрелись заметно уставшими. Конечно, в нынешней ситуации очень непросто сохранять оптимальные кондиции, но это вряд ли можно считать оправданием. Все команды находятся в равных условиях и вынуждены играть через два дня на третий, а Тедеско обладает пусть и не опытной, но далеко не самой короткой скамейкой в РПЛ.

Однако пока немецкий специалист не спешит использовать всех доступных ему спортсменов. И это даже несмотря на плотный график, который вынудил «Спартак» провести шесть матчей за последние 21 день. На данный момент московский коллектив занимает последнее, 16-е место по ширине ротации, предоставив возможность появиться на поле лишь 17 футболистам. При этом приобретённый в межсезонье Остон Урунов впервые получил шанс проявить себя лишь в противостоянии с «Арсеналом», Андрей Ещенко, Илья Гапонов, Гус Тиль и Резиуан Мирзов провели в сумме лишь 95 минут, а Илья Кутепов и Николай Рассказов и вовсе ни разу не покинули скамейку.

Стоит учитывать, что в этом матче «Арсенал» предстал без своего лучшего бомбардира. В прошлом сезоне Евгений Луценко наколотил 15 мячей и занял третье место в гонке бомбардиров, уступив лишь Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе из «Зенита», а также стал настоящей грозой «Спартака». В первом круге его точный удар принёс «пушкарям» победу над 10-кратными чемпионами России, а во втором — помог уйти от разгромного поражения.

Кроме того, всю вторую половину «Арсенал» провёл вдесятером. В компенсированное время к первому тайму был удалён один из самых ярких атакующих футболистов туляков Даниил Лесовой. Хавбек в жёсткой форме выразил несогласие с вердиктом бокового судьи назначить удар от ворот и не только накричал на того, но и в сердцах махнул рукой. Главный арбитр Алексей Матюнин мгновенно отреагировал и показал «горчичник», который стал для провинившегося вторым. Однако даже без партнёра подопечные Сергея Подпалого умудрялись создавать остроту у владений Александра Максименко и вполне могли сравнять счёт.

Помимо проблем со свежестью в конкретном матче в глаза бросались также частые ошибки «Спартака» при организации атак. После ухода с поля Зелимхана Бакаева, за доставку мяча к чужой штрафной стали всё больше отвечать опорные хавбеки. Но ни Алекс Крал, ни Наиль Умяров не были точны в передах и регулярно теряли мяч. Не помог им и появившийся со скамейки Гус Тиль. Голландец не может прижиться на «Открытие Арене», в связи с этим его отъезд из столицы кажется весьма вероятным. В результате тулякам очень часто удавалось совершать отбор уже в центре поля и совершать опасные набеги к воротам Максименко.

С учётом отсутствия Луценко и удаления Лесового, второй тайм получился гораздо более напряжённым, чем должен был быть. Подопечные Тедеско могли довести дело до победы в гораздо более спокойной манере, но собственными ошибками раз за разом дарили шансы оппонентам. Не стоит сомневаться, что более мастеровитый коллектив наверняка наказал бы «Спартак» за такую неосмотрительность и вполне мог бы отобрать у них не только победу, но и вовсе лишить очков.

Это подводит к ещё одной причине, согласно которой фанатам красно-белых не стоит переоценивать промежуточное лидерство команды. Необходимо понимать, что во многом причиной этого является не самое сложное расписание на старте сезона. До настоящего момента «Спартак» лишь раз встречался с коллективом из топ-6 по итогам прошлого чемпионата. В четвёртом туре подопечные Тедеско справились с футболистами «Локомотива», но и тогда их соперники испытывали серьёзные проблемы. Достаточно вспомнить, что инициатива окончательно перешла к красно-белым лишь тогда, когда серебряные призёры РПЛ потеряли из-за травм Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. В отсутствии лидеров железнодорожники не смогли перестроить игру и были похожи на бледную тень самих себя.

Тем не менее, поводы для оптимизма у болельщиков всё же есть. «Спартак» добился заметного прогресса в атаке и старается действовать первым номером, а не отсиживаться в обороне и ждать осечек соперника. Для сравнения, в прошлом сезоне красно-белые занимали пятое место по проценту владения мячом (53,6%), уступая «Локомотиву», ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару». На старте нынешнего подопечные Тедеско уверенно располагаются на первой строчке, имея в активе 65,4%. Конечно, нужно делать скидку на уровень соперников, но даже с учётом данного аспекта, показатели впечатляют.

Красно-белые стали более эффективно комбинировать в заключительной трети поля и стараться бить с более выгодных позиций. Отсюда и повышение результативности — по ожидаемым голам (12,3) они занимают первое место в РПЛ, опережая «Рубин» (10,21) и «Зенит» (9,32). Для сравнения, в прошедшем первенстве 47,8% ударов были нанесены из пределов штрафной, в то время как в этом — 60%. Безусловно, одной из основных причин стало появление в команде Соболева, здорово действующего на втором этаже.

Перед приходом Тедеско в «Спартак» многие отмечали, что в первом сезоне с «Шальке» он делал упор на оборонительный футбол и добился успеха, а уже во втором стал смещать акцент в сторону атаки. Тогда этот эксперимент не удался, что привело к неудачному выступлению в Бундеслиге и последующей отставке специалиста. Судя по всему, немец сделал выводы из того опыта.

Это подтверждает хотя бы тот факт, что в обороне «Спартак» не стал действовать хуже. В прошлом чемпионате коллектив провёл 18 встреч под руководством немецкого наставника, в которых позволил 18 раз поразить свои ворота. При этом число ожидаемых пропущенных голов (xGA) составило 19,58 — 1,08 в среднем за игру.

В сезоне-2020/21 красно-белые пропустили пять мячей в шести матчах, а показатель xGA составил 4,86 (0,81 в среднем за игру). Безусловно, уровень соперников пока не позволил всецело оценить состояние трио Георгий Джикия — Самуэль Жиго — Павел Маслов, но пока всё смотрится обнадёживающе.

Кроме того, нельзя не обратить внимание на бойцовский дух москвичей. Они бьются на протяжении всех 90 минут и продолжают идти вперёд, даже если что-то не получается. В противостояниях с «Ахматом» и «Ротором» команда Тедеско забивала во второй половине и дожимала оппонента, а в матчах с «Локомотив» и «Арсеналом» и вовсе одерживала волевые победы. Всё это напоминает о временах Массимо Карреры, когда красно-белые много игр вытащили «на зубах». Иногда им явно не хватает мастерства и слаженности, чтобы легко разбираться с соперниками, но в эти моменты им удаётся компенсировать это самоотдачей и настроем.