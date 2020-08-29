Тренер «Арсенала» считает, что ошибка арбитра повлияла на исход матча со «Спартаком»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал поражение команды от московского «Спартака» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Настраивались взять очки, были готовы к этому. Понимали, что «Спартак» пойдёт большими силами, рассчитывали играть на стандартах, контратаках. Получалось. Но, считаю, судейские ошибки привели к тому, что мы играли в меньшинстве», — приводит слова Подпалого «Чемпионат».

Он отметил, что, по его мнению, арбитр неверно расценил ситуацию в эпизоде с удалением Даниила Лесового.

«В том эпизоде мяч ушёл от Алекса Крала. Это нормальная реакция футболиста. Да, не стоило так делать, но это судейская ошибка. Давать вот так жёлтую ни за что, потом красную. Лесовой замахнулся на арбитра? Надо разобрать момент. Удавалось сдерживать соперника, готовились, но судейские ошибки, повторюсь, повлияли», — добавил тренер.

«Арсенал» на выезде проиграл «Спартаку» со счётом 1:2. С 45-й минуты тульская команда играла вдесятером.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что «Спартаку» пришлось непросто в матче с «Арсеналом».