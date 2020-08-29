Тедеско заявил, что «Спартаку» пришлось непросто в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень непростой матч. Особенно с учётом того, что за неделю сыграли уже третий матч. Мы хорошо начали, играли в свой футбол, сохраняли структуру. Было несколько моментов, отдавали за спину передачи. Но у соперника хорошая оборона, быстрые нападающие. Они играли очень агрессивно, на опережение», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что непросто отыгрываться в матче с такой командой, как «Арсенал».

«Но смогли сразу отыграться. Это было одним из ключевых факторов победы. Потом красная, забитый гол. Всё должно было быть легче, но соперник ещё глубже сел в оборону, первые 15 минут второй половины они контратаковали, наши ребята боялись ошибиться. Будем работать над ошибками, рады, что выиграли», — добавил специалист.

«Спартак» на своём поле обыграл «Арсенал» со счётом 2:1.

Ранее Сергей Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ.