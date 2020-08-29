Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Спартака» над «Арсеналом» и выход московской команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Победа есть победа. Самое приятное — счёт на табло. Думаю, он по игре», — заявил Юран RT.

Он также высказал мнение, стоит ли болельщикам красно-белых серьёзно отнестись к выходу команды на первое место в турнирной таблице.

«Самое главное для клуба — это понимать ответственность перед болельщиками, которые всегда будут хотеть, чтобы команда была на первом месте. Наконец-то «Спартак» снова вышел на первое место, болельщики соскучились по этому. «Спартак» — это клуб с историей, который часто был на первых местах, потому это здорово», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на первое место в РПЛ.

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