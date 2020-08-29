Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ
- РИА Новости
«Победа есть победа. Самое приятное — счёт на табло. Думаю, он по игре», — заявил Юран RT.
Он также высказал мнение, стоит ли болельщикам красно-белых серьёзно отнестись к выходу команды на первое место в турнирной таблице.
«Самое главное для клуба — это понимать ответственность перед болельщиками, которые всегда будут хотеть, чтобы команда была на первом месте. Наконец-то «Спартак» снова вышел на первое место, болельщики соскучились по этому. «Спартак» — это клуб с историей, который часто был на первых местах, потому это здорово», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на первое место в РПЛ.