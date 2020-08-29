«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на первое место в РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Арсенал» забил первым. На 36-й минуте с передачи Кингза Кангвы забил Даниил Хлусевич.

На 45-й минуте гости остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Даниил Лесовой.

Победу «Спартаку» принесли голы Александра Соболева, забившего с передачи Зелимхана Бакаева на 41-й минуте, и Сауэля Жиго, отличившегося на третьей компенсированной к первому тайму минуте с передачи Джордана Ларссона.

По итогам шести матчей в активе «Спартака» 14 очков, он поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит», набравший 12 очков за пять игр. «Арсенал» с пятью очками — 11-й.

В седьмом туре «Спартак» на выезде сыграет в столичном дерби с ЦСКА, а «Арсенал» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Кокорин рассчитывает дебютировать за «Спартак» после перерыва на матчи сборных.