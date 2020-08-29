«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на первое место в РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Арсенал» забил первым. На 36-й минуте с передачи Кингза Кангвы забил Даниил Хлусевич.
На 45-й минуте гости остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Даниил Лесовой.
Победу «Спартаку» принесли голы Александра Соболева, забившего с передачи Зелимхана Бакаева на 41-й минуте, и Сауэля Жиго, отличившегося на третьей компенсированной к первому тайму минуте с передачи Джордана Ларссона.
По итогам шести матчей в активе «Спартака» 14 очков, он поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит», набравший 12 очков за пять игр. «Арсенал» с пятью очками — 11-й.
В седьмом туре «Спартак» на выезде сыграет в столичном дерби с ЦСКА, а «Арсенал» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Ранее сообщалось, что Кокорин рассчитывает дебютировать за «Спартак» после перерыва на матчи сборных.