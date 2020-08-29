Кокорин рассчитывает дебютировать за «Спартак» после перерыва на матчи сборных

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением, когда сможет дебютировать за «красно-белых»

«Когда выйду? Надеюсь, что после паузы на матчи сборных», — сказал Кокорин на видео, опубликованном на Youtube-канале «Футбольный Биги».

«Спартак» объявил о переходе 29-летнего футболиста 2 августа, однако из-за травмы он пока не сыграл ни единого матча за новый клуб.

Первый поединок после паузы, связанной с матчами национальных сборных, «Спартак» должен провести 13 сентября. Соперником станет московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Кокорина не оказалось в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Арсеналом».