Кокорин рассчитывает дебютировать за «Спартак» после перерыва на матчи сборных
«Когда выйду? Надеюсь, что после паузы на матчи сборных», — сказал Кокорин на видео, опубликованном на Youtube-канале «Футбольный Биги».
«Спартак» объявил о переходе 29-летнего футболиста 2 августа, однако из-за травмы он пока не сыграл ни единого матча за новый клуб.
Первый поединок после паузы, связанной с матчами национальных сборных, «Спартак» должен провести 13 сентября. Соперником станет московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Кокорина не оказалось в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Арсеналом».