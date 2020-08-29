Кокорина не оказалось в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Арсеналом»

Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин не дебютирует за красно-белых в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

В стартовом составе «Спартака» выйдут: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев и Ларссон.

Александра Кокорина не оказалось даже среди запасных. Футболист продолжает залечивать травму. Зато в резерве оказался другой новичок, Остон Урунов, перешедший из «Уфы».

В составе «Арсенала» с первых минут на поле выйдут: Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Пантелеев, Лесовой, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кангва и Громыко.

Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдёт 29 августа. Начало встречи — в 18:00 мск.

Ранее Соболев заявил, что после тюрьмы Кокорин поменялся в лучшую сторону.