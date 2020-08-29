Соболев: после тюрьмы Кокорин поменялся в лучшую сторону

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как изменился его одноклубник Александр Кокорин после тюрьмы, и отметил, как это повлияло на других футболистов.
Соболев: после тюрьмы Кокорин поменялся в лучшую сторону
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«Когда с ним случилась вся эта ситуация, то мы ещё не были настолько близки, как сейчас. Но, конечно, я за него переживал, пытался как-то его поддержать. Мне кажется, что после тюрьмы он сильно поменялся. В лучшую сторону, спокойным стал таким. Несправедливо с ним поступили? Не могу ответить. Конечно, они виноваты. Но им тоже нужна была поддержка. Все футболисты начали вести себя иначе после того, что с ними случилось. Все задумались о том, что нужно успокоиться. Вести себя нормально», — заявил Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и другой футболист, Павел Мамаев, были задержаны за серию потасовок в Москве. Спортсмены вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Ранее Соболев рассказал о разговоре с Дзюбой.

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