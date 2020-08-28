«Принял эту информацию как факт»: Черчесов не вызвал Соболева в сборную России, несмотря на улаженный конфликт с Дзюбой

Александр Соболев уладил конфликт с Артёмом Дзюбой, из-за которого ранее не получил вызов в сборную России по футболу от Станислава Черчесова. Между нападающими произошла стычка во время полуфинала Кубка России, а форвард «Зенита» после неё раскритиковал молодого оппонента. Главный тренер национальной команды отметил, что теперь игрок «Спартака» входит в число кандидатов на попадание в состав, однако всё равно не стал привлекать его к сборам после травмы Евгения Луценко.

Натянутые отношения между Александром Соболевым и Артёмом Дзюбой больше не должны быть проблемой для сборной России по футболу. Футболистам удалось разрешить конфликт, который стоил нападающему «Спартака» вызова в национальную команду.

Об этом в своём Telegram-канале написал телекомментатор Нобель Арустамян. Он отметил, что Соболев первым сделал шаг к примирению и Дзюба его поддержал.

«По моим данным, сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артёмом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — заявил Арустамян.

Вскоре главный тренер национальной команды подтвердил эту информацию. Черчесов отметил, что теперь Соболев снова находится в поле зрения тренерского штаба, однако состав команды на ближайшие матчи уже сформирован.

«Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артёмом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остаётся в числе кандидатов в национальную команду. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.

Отсутствие Соболева в сборной России стало главной темой для обсуждения после оглашения состава на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА. То, что вызову футболиста помешали натянутые отношения с Дзюбой, не скрывал даже Черчесов. Об этом он прямо заявил, комментируя своё решение.

«Нам не хочется в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо между собой ладят. То, что позволил себе Соболев, — видимо, между ними какая-то неприязнь. Думаю, что ему эту тему надо как-то закрыть. Артём приедет — мы с ним тоже поговорим. Он как старший, может, сам сделает какие-то попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Согласитесь, что нельзя собирать команду, зная, что есть недопонимания такого плана. Был момент Джикия — Оздоев. Но это секундные моменты. А тут ситуация поглубже. Мы должны её в спокойном режиме нивелировать», — говорил Черчесов.

Соболев и Дзюба открыто повздорили во время полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Между нападающими завязалась перепалка после фола игрока красно-белых на Ярославе Ракицком. Другим футболистам пришлось разнимать нападающих, чтобы спор не перерос в драку. После этого капитан сборной России весьма резко высказался о коллеге.

«Соболев — молодой парень. Он ещё глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он. Он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная — есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы», — цитировал Дзюбу «Чемпионат».

Этой истории предшествовали комментарии Соболева о Дзюбе. В интервью YouTube-каналу «КраСава» нападающий «Спартака» холодно отреагировал на сравнения с капитаном сборной и дал понять, что не хочет быть похожим на него в игровом плане.

«Я к Дзюбе отношусь никак. Нейтрально. Мне не нравится, что меня называют сибирским Дзюбой. Я — Александр Соболев, а Дзюба — это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать. Мне кажется, что мы разные с ним футболисты», — говорил Соболев.

Вдобавок нападающий пристыдил Дзюбу за отсутствие реакции на уголовное преследование их общего друга Александра Кокорина.

«Никто не говорил, что надо сказать какие-то слова, «вы невиновны» или что-то в таком духе. На самом деле надо было просто что-то там сказать, и он этого не говорил. Если они такие друзья, я думаю, что хороший друг поддержал бы», — добавил Соболев.

До этого момента не было и намёка на то, что между нападающими тлеет конфликт. Напротив, в прошлом году после первого вызова Соболева в сборную Дзюба поздравил его с этим достижением и дал понять, что будет рад пересечься в национальной команде.

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«По мне разве не видно, что я никого не боюсь? Мы рады Александру в сборной — ему ещё понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться в команде. Он находится на правильном пути, желаю ему обходиться без травм, его ждёт большое будущее», — говорил Дзюба о возможной конкуренции с Соболевым.

Несмотря на то что теперь конфликт двух форвардов исчерпан, в сборной Соболева пока не будет. Даже после того, как травму получил Евгений Луценко, Черчесов не стал проводить замену, оставив в линии атаки Дзюбу, Фёдора Смолова и Николая Комличенко.

Нельзя при этом не отметить, что последние два тура чемпионата России подтвердили, что Соболев заслужил шанс проявить себя в сборной. Именно он забил «Локомотиву» победный мяч в минувшее воскресенье и заработал пенальти в Волгограде, благодаря которому «Спартак» одержал победу над «Ротором». Нападающий так или иначе причастен ко всем победам красно-белых в новом сезоне и стал определяющим игроком.

При этом Дзюба в двух последних двух матчах не отличался результативными действиями вообще, а не забивал и вовсе с 11 августа. С учётом того, что Артём пропустил одну игру из-за проблем со спиной, это тревожный звонок для сборной, привыкшей строить атаки через него.