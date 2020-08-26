Соболев: прямого конфликта с Дзюбой у нас нет и быть не может

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о своём невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Соболев: прямого конфликта с Дзюбой у нас нет и быть не может
  • РИА Новости

«Я расстроился, что меня не вызывали в сборную. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре и всё остаётся на поле. После травмы Луценко контактов не было, я желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов», — сказал Соболев «Чемпионату».

Конфликт между футболистами произошёл во время полуфинального матча Кубка России. Между Соболевым и Дзюбой возникла перепалка, которая затем продолжилась в прессе.

Ранее Тедеско заявил, что не ему судить о невызове Соболева в сборную России.

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